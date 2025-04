Ben Affleck jamás olvidará el momento en que compartió una experiencia única con uno de los más grandes íconos del deporte mundial: Tom Brady. No fue en una alfombra roja ni en una fiesta de Hollywood, sino en unas vacaciones donde ambos coincidieron. La historia del encuentro es oro puro.

Durante su participación en el podcast New Heights de los hermanos Jason y Travis Kelce, el actor de The Accountant 2, de 52 años, sorprendió al recordar lo que considera uno de los días más memorables de su vida: correr rutas de fútbol americano junto al siete veces campeón del Super Bowl.

“Aparte del nacimiento de mis hijos, ese fue el mejor día de mi vida”, confesó Affleck entre risas, mientras relataba cómo fue jugar a atrapar pases con Brady, de 47 años.

Todo comenzó durante unas vacaciones en las que coincidió con el legendario mariscal de campo. Fue entonces cuando Brady se le acercó con una propuesta inesperada: necesitaba a alguien para jugar a lanzar el balón. Affleck, sin dudarlo, se ofreció como voluntario… aunque no estaba del todo preparado para lo que venía.

Travis Kelce, Ben Affleck y Jason Kelce. | Crédito: Instagram New Heights ×

“Creo que él pensó: ‘Voy a destruir a este tipo’”, bromeó el actor. “Y sí, fue tal cual. Me dijo: ‘Ve para allá, da la vuelta, da la vuelta’. Y yo, corriendo a toda velocidad, pensando que lo estaba ayudando, cuando en realidad él solo estaba divirtiéndose a costa mía.”

Affleck recordó que trató de dar lo mejor de sí, aunque sus movimientos no fueron precisamente dignos de la NFL. “A mí me parecía que iba a toda velocidad, pero según Brady parecía que corría en cámara lenta”, admitió entre risas. “Yo solo esperaba no romperme la nariz tratando de atrapar ese balón.”

El momento cumbre llegó cuando Tom Brady le pidió imaginar una situación de película: último cuarto del Super Bowl, quedaban 23 segundos y era cuarta oportunidad y 18 yardas por avanzar.

Tom Brady ha sido siete veces ganador del Super Bowl. | Crédito: VALERIE MACON / AFP ×

Bajo esa presión ficticia, el actor se lanzó a correr sin mirar atrás. El balón voló, y aunque parecía fuera de su alcance, logró estirarse completamente y atraparlo. Fue entonces cuando el estudio se llenó de gritos y aplausos.

“¡Lo atrapé! Y después actué como si hubiera ganado algo. Llamé a todos mis amigos para contarles. Fue como el gesto más bonito que alguien ha tenido conmigo”, confesó emocionado. “Fue solo una hora jugando a atrapar un balón, pero fue un sueño hecho realidad.”

No es la primera vez que Affleck expresa su admiración por el legendario quarterback. Ya en 2020, durante una entrevista en ESPN, lo había definido como “un príncipe, un hombre realmente amable, y el mejor jugador de fútbol americano de todos los tiempos.”