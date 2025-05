Selena Gomez y Benny Blanco son la prueba perfecta de que el amor entra por el estómago. En su más reciente aparición en el podcast Table Manners with Jessie and Lennie Ware, ambos se abrieron sobre lo que incluirían en su “última cena” y sí, los sabores caseros de cada uno tendrían un lugar especial en ese menú final.

Durante la conversación, el productor de 37 años, no dudó en hablar sobre el talento culinario de su prometida, de 32. Según confesó, si tuviera que elegir un solo platillo para cerrar su vida con broche de oro, optaría por uno que ella misma le prepara.

“Nos encanta la cazuela”, dijo Selena con una sonrisa. Y ahí estaba la respuesta: la cazuela de maíz que prepara la estrella de Only Murders in the Building es, para Benny, ese plato definitivo. Según explicó, se trata de una especie de pan de maíz dulce, pero con una textura más suelta, menos densa.

Selena Gomez y Benny Blanco hablaron con ternura sobre los platos caseros que más disfrutan cocinarse mutuamente. | Crédito: Ammy Sussman / Getty Images ×

“Está delicioso”, comentó él, añadiendo que su propia madre solía hacer una versión similar, lo que hace que cada bocado lo conecte con su niñez y ahora también con su presente amoroso.

Por su parte, Selena también tiene muy claro qué incluiría en su banquete final: el filete ahumado que prepara Blanco. Benny detalló que lo cocina a fuego lento en un ahumador durante una hora, hasta lograr ese sabor a “barbacoa” que tanto le gusta a su prometida.

Selena Gomez y Benny Blanco revelaron que sus últimas comidas incluirían los platillos que se cocinan entre ellos. | Crédito: John Shearer / 97th Oscars / The Academy vía Getty Images ×

“Ella va a comer un montón”, bromeó, explicando que su menú ideal tendría un poco de todo: arroz y tamal de su abuela, papas con queso de su mamá, pollo con dumplings de su otra abuela y sí, hasta el arroz frito de Benihana, que Benny casi olvida incluir en la lista.