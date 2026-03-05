El mundo del deporte y la moda han realizado un peculiar homenaje que celebra el talento de la figuras más destacadas del fútbol femenino. Chloe Kelly, ariete del Arsenal y de la selección femenina de Inglaterra, ahora cuenta con su propia versión en miniatura mediante una edición especial de la muñeca más famosa del mundo: Barbie . El lanzamiento no solo demuestra la esencia competitiva de la deportista, también resalta cada aspecto de su físico y equipamiento. En los siguientes párrafos, te detallaré todos los detalles sobre este diseño y los accesorios que acompañan esta pieza de colección.

Debo mencionarte que la marca de muñecas de la empresa Mattel ha creado dicho juguete con la imagen de la futbolista 28 años para celebrar su nombramiento como “modelo a seguir”. La distinción ha permitido que su trayectoria siga extendiéndose de logros.

“Estoy muy orgullosa de tener mi propia muñeca Barbie. Ver a una futbolista con una muñeca Barbie demuestra que nuestro deporte ha llegado para quedarse, hemos inspirado a muchas personas en la cancha, pero fuera de ella esto es enorme”, fueron las palabras de Kelly al medio CNN .

La delantera de 28 años suele ser convocada seguidamente a la selección femenina de Inglaterra. (Crédito: @chloekelly / Instagram)

Los accesorios de la nueva versión Barbie de Chloe Kelly

El diseño deportivo de la versión en miniatura de la delantera corresponde a la equipación Nike de la selección femenina inglesa para la temporada 2025. La camiseta destaca por una franja en degradado rojo y azul sobre el pecho, complementado con pantalones cortos azules con rayas laterales blancas y rojas, medias altas y calzado deportivo.

La deportista inglesa quedó encantada con el diseño que implementó Mattel para la creación de su versión de la muñeca Barbie, ya que le “atrajo la forma, la estructura del conjunto y la idea por optar por algo con lo que le hace sentir cómoda”.

La versión Barbie de Chloe Kelly posee la indumentaria completa diseñada por Nike para la selección femenina de Inglaterra del 2025. (Crédito: @mattel / Instagram)

Por qué Mattel realiza muñecas Barbie de celebridades femeninas

Mattel sostiene que su programa de ‘modelos a seguir", el cual cumple una década de trayectoria, tiene un objetivo central: homenajear a aquellas celebridades femeninas que consiguieron hacer realidad sus sueños, convirtiéndose en referentes por ser la primeras en superar barreras sociales.

Aunque la popular muñeca ha evolucionado para incluir una amplia variedad de cuerpos, tonos de piel, texturas de cabello y capacidades físicas, la representación de la marca tiene sus límites.

Actualmente, se valora más el relato de los desafíos superados y los logros alcanzados por una persona real, ya que eso constituye una historia más poderosa y significativa que cualquier esfuerzo de representación de un muñeca.

Chloe Kelly no sería la primera deportista en que Mattel realice una versión suya de muñeca Barbie; ha creado réplica de la jugadora de baloncesto Sue Bird, la tenista Venus Williams, la boxeadora Estelle Mossely, la nadadora Federica Pellegrini, la velocista Ewa Swoboda, y las jugadores de rugby Ilona Maher, Ellie Kildunne, Portia Woodman-Wickliffe y Nassira Konde.

