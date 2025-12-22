El reciente matrimonio de Gisele Bündchen con Joaquim Valente no generó tensiones con su exesposo, Tom Brady. Según personas cercanas al exjugador de la NFL, el exmariscal de campo atraviesa este nuevo capítulo con tranquilidad y enfocado en el bienestar de sus hijos.

“Está feliz de una manera simple: es feliz de que ella sea feliz”, aseguró una fuente cercana en conversación con Daily Mail. “Más adelante, él podría volver a casarse y querría que ella estuviera bien con eso, así que él tiene que estar bien ahora”, añadió.

El informante explicó que reaccionar con enojo significaría que aún existen sentimientos, algo que consideró injusto para los hijos de ambos.

Varias fuentes aseguran que Brady prioriza el bienestar de sus hijos en común con Bündchen. (Foto: VALERIE MACON / AFP)

“Si estuviera molesto, eso significaría que todavía tiene sentimientos por ella y que sería injusto para los niños si no quisiera ver a su madre feliz y seguir adelante”, continuó la fuente. De acuerdo con el entorno de Brady, el exjugador entiende que lo más importante es permitir que cada uno continúe con su vida.

La misma persona señaló que Brady aprendió de sus relaciones pasadas. “Ha tenido que seguir adelante después de dos relaciones importantes y con dos madres de sus hijos”, explicó.

“Ha aprendido mucho en el camino y está atravesando esta nueva etapa con serenidad. Está siendo muy maduro y no deja que esto lo afecte de forma negativa”, agregó el informante. “Es la vida, todos están felices y, siendo temporada de fiestas, no está buscando drama donde no tiene que haberlo”.

A inicios de diciembre, la supermodelo brasileña selló su relación con el instructor de jiu-jitsu en una boda secreta celebrada en Florida. (Foto: @gisele)

Según la fuente, Brady, padre de Benjamin y Vivian junto a Bündchen, no presta atención a la vida amorosa de su exesposa. “Están viviendo vidas completamente separadas y lo único que realmente importa es la seguridad y la felicidad de sus hijos”, aseguró. “Eso lo es todo para Tom”.

El entorno cercano también reveló que Bündchen le comunicó directamente a Brady sus planes de boda.

“No fue un secreto para él”, explicó la fuente. “Todavía tienen que hablar por los niños y, aunque muchas veces es breve, los momentos importantes, los horarios y, por supuesto, su matrimonio eran algo que ella no iba a ocultar”.

Para Brady, la felicidad y seguridad de sus hijos es la prioridad absoluta. (Foto: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis vía Getty Images) / Stephane Cardinale - Corbis

Quién es Joaquim Valente, el actual esposo de Gisele Bündchen

Joaquim Valente es un instructor de jiu-jitsu brasileño y cofundador de la academia Valente Brothers en Miami. Su relación con Gisele Bündchen comenzó en 2021, inicialmente como amigos y maestro de artes marciales para ella y sus hijos. Tras el divorcio de la modelo, se convirtieron en novios a mediados de 2023.

En febrero de 2025, dieron la bienvenida a su primer hijo en común, un niño que es el tercero para la supermodelo. Tras el nacimiento del bebé, decidieron formalizar su unión y se casaron en una ceremonia secreta e íntima el 3 de diciembre de 2025 en su residencia de Surfside, Florida, rodeados de su círculo más cercano.

Actualmente, Bündchen y Valente mantienen una vida alejada del foco mediático en Florida. Gisele describió su relación con Joaquim como “honesta y transparente”, destacando que es la primera vez que sale con alguien que fue primero su amigo.

