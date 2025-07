Tom Brady, a raíz de haber sido un gran jugador de fútbol americano (tiene 7 anillos de campeón del Super Bowl), ha ganado mucho dinero y bastante popularidad. Pero sin duda lo más valioso que tiene en este mundo son sus hijos, a quienes ama con todo su corazón. Los menciono en esta ocasión porque hace poco él reveló lo que considera que lo convierte en “un gran padre”.

¿Cuántos hijos tiene Tom Brady?

Primero tengamos en cuenta que la leyenda de la NFL (National Football League) es padre de tres hijos. Él comparte a John ‘Jack’ Edward Thomas, de 17 años, con su exnovia, la actriz Bridget Moynahan. Con respecto a sus otros hijos, son Vivian Lake, de 12 años, y Benjamin Rein, de 15, quienes nacieron como ‘frutos’ de su relación con su exesposa, Gisele Bündchen.

Tom Brady junto a sus hijos John ‘Jack’ Edward Thomas, Benjamin Rein y Vivian Lake. (Foto: @tombrady / Instagram)

Ahora que ya sabes lo anterior, te comento que Tom Brady compartió la información que motivó esta nota en su página web tombrady.com, que es el sitio oficial donde él publica su newsletter semanal llamado ‘199’. Ahí difunde reflexiones personales sobre temas como salud, liderazgo, negocios y, por supuesto, fútbol americano.

Habiéndote recalcado todo ello, es hora que sepas que, según su reciente publicación, él cree “que parte de ser un gran padre es dar un gran ejemplo de hacer lo que sea necesario para cuidar de la familia”, Además, indicó que decidió hacerlo “jugando al fútbol americano”.

Tom Brady es un exjugador profesional y comentarista de fútbol americano. Jugaba en la posición de quarterback y desarrolló su carrera en los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers de la National Football League. (Foto: Mitchell Leff / Getty Images)

“Esos fueron momentos en los que creo que estaba haciendo lo mejor para mi familia y mis hijos”

“Mi dedicación al deporte, las horas de entrenamiento, los momentos de máxima concentración... esos fueron momentos en los que creo que estaba haciendo lo mejor para mi familia y mis hijos, al priorizar mi profesión y enseñar, con el ejemplo, lo que se necesita para ser realmente bueno en el trabajo, lo que se necesita para cumplir los compromisos, lo que se necesita para ser un gran compañero de equipo; y mostrándoles, también con el ejemplo, que el trabajo es una parte importante de nuestras vidas”, aseguró.

“Ser un gran jugador de fútbol americano no me convirtió en un gran padre”

Más adelante, Tom Brady recalcó que hay más de una forma de estar presente para sus hijos y ser un gran padre. “Recuerden, sus hijos lo observan todo. Ven lo que hacen en cada aspecto de su vida y cómo lo hacen. Leerles cuentos antes de dormir y ayudarlos con las tareas no son las únicas maneras de ser un buen padre o madre. Y tampoco lo es ganar Super Bowls ni MVP. Ser un gran jugador de fútbol americano no me convirtió en un gran padre, pero cómo me convertí en un gran jugador sin duda tuvo un impacto: desde estar presente día tras día hasta hacer lo que fuera necesario para mejorar, tener éxito, ser un modelo a seguir y proveer”, recalcó. Sin duda, el exmariscal de campo de la NFL compartió un poderoso mensaje con sus fans.

