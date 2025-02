Los Philadelphia Eagles son los nuevos campeones al imponerse en la edición 59 del Super Bowl a los Chiefs de Kansas City en una noche para la historia; sin embargo, el evento no solo contó con la presencia de Taylor Swift y diversas celebridades, sino que marcó el debud de Tom Brady como presentador del partido de la National Football League (NFL); sin embargo, su presencia en el Caesars Superdome en Nueva Orleans fue eclipsada por un millonario reloj que se robó todas las miradas. Aquí te cuento lo que se sabe de la impresionante joya.

Tras estar en boca de todos luego que su exesposa Gisele Bündchen diera a luz a su primer bebé con su novio Joaquim Valente, el ex mariscal de campo estuvo transmitiendo desde el interior de la cabina de Fox Sports este domingo 09 de febrero. A sus 47 años debutó como comentarista, pero los ojos del mundo se centraron en la lujosa pieza de joyería en su muñeca izquierda.

Tom Brady lució un elegante traje gris pra su debut en la cabina de Fox Sports en New Orleans, Louisiana. (Foto: Emilee Chinn/Getty Images)

El millonario reloj de Tom Brady en el Super Bowl

El ex quarterback de los New England Patriots durante 20 años, que jugó en la NFL durante 23 temporadas, entró al campo con un elegante traje gris, camisa blanca y corbata negra, pero los fotógrafos captaron su impresionante reloj dorado Jacob & Co Yellow Sapphire Caviar Tourbillon que se vende por 740.000 dólares, según informó el periodista deportivo Dov Kleiman.

Desde People agregan que el reloj de Tom Brady tiene una esfera de color amarillo dorado con una correa de cuero marrón y otros detalles. Incluso, desde la marca se detalló que la pieza de joyería está hecha de una “disposición continua de gemas”. La caja presenta 224 gemas talladas en baguette, mientras que la corona contiene 16 gemas talladas en baguette y una gran gema tallada en rosa. Mientras tanto, la esfera del reloj tiene 130 gemas talladas en baguette.

Se muestra a detalle el reloj del jugador de fútbol retirado y analista de Fox Sports, Tom Brady. (Foto: Michael Owens/Getty Images)

El jugador, quien pasó los últimos tres años de su carrera con los Tampa Bay Buccaneers, es considerado uno de los mejores mariscales de campo de todos los tiempos.

¿Quién ganó el Super Bowl 2025?

Con un marcador de 40 sobre 22, los Eagles de Philadelphia se impusieron en la edición 59 del Super Bowl a los Chiefs de Kansas City, en un emocionante juego ante más de 76,000 espectadores en el Caesars Superdome en Nueva Orleans, Estados Unidos.

La actuación del mariscal de campo Patick Mahomes, de los Kansas City Chiefs, no bastó y dejaron pasar la oportunidad histórica de ser tricampeones de la NFL, mientras que las Águilas levantaron su segundo título, tras el obtenido en 2018.

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).