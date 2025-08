Meghan Markle cumplió 44 años el pasado 4 de agosto y, aunque no hizo una publicación oficial en su cuenta de Instagram, su presencia sí se sintió. La duquesa de Sussex sorprendió con una discreta aparición en redes sociales, comentando los mensajes de cumpleaños que varios amigos le dejaron, en lo que marcó su primer intercambio público en Instagram desde su regreso a la plataforma.

Meghan usó su cuenta personal, @meghan, para agradecer los saludos que recibió en su día especial. La cuenta, que había sido activada en enero de este año, representa su regreso a las redes en un plano personal, algo que no ocurría desde hacía años.

Uno de los mensajes más emotivos fue el de su amiga y excompañera de Suits, Abigail Spencer, quien también cumplió 44 años ese mismo día. Spencer escribió un mensaje lleno de cariño.

A lo que Meghan respondió en los comentarios: “¡Gracias, dulce Abs! 🥹 Lo mismo para ti, ¡y feliz cumpleaños para TI! 44/4.”

El saludo de cumpleaños de Abigail Spencer y la respuesta de Meghan Markle. | Crédito: Abigail Spencer/Instagram

También reaccionó a una publicación de Kelly McKee Zajfen, quien compartió una imagen de ambas riendo juntas, acompañada de un mensaje donde la describía como “magia pura” y “el tipo de amiga que mejora todo”. Meghan respondió brevemente: “¡Gracias! 💞🎂 🥂 👯”

Otro de los saludos que recibió fue el de la diseñadora Tracy Robbins, quien publicó una serie de fotos en blanco y negro junto a la duquesa, con un texto lleno de cariño. La respuesta de Meghan fue breve pero afectuosa: una cadena de corazones rosados y rojos.

El saludo de cumpleaños de Kelly McKee Zajfen y la respuesta de Meghan Markle. | Crédito: Kelly Zajfen/Instagram

Aunque no publicó nada propio en su perfil para celebrar, su marca As ever sí lo hizo. Desde la cuenta oficial, compartieron un retrato en blanco y negro de Meghan al aire libre, con un mensaje de admiración:

“Celebrando a la mujer detrás de todo esto. Ella pone su corazón, su visión y su toque mágico en cada detalle, ¡y hoy alzamos la copa por ella! ¡Feliz cumpleaños a nuestra fundadora @meghan 🥂!”

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí