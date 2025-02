El Super Bowl 2025 continúa generando temas de conversación en las redes sociales. Luego de la victoria y consagración de los Philadelphia Eagles ante los Kansas City Chiefs (40-22), Travis Kelce y Patrick Mahomes compartieron un conmovedor momento que quedó inmortalizado en video y que aviva el rumor de retiro del novio de Taylor Swift. Aquí te contaremos todos los detalles al respecto.

Estando en el Caesar’s Superdome de Nueva Orleans y luego de que el compromiso acabara, de acuerdo a un video compartido en X por la cuenta oficial de la NFL (@NFL), el quarterback de los Kansas City Chiefs se dirigió directamente al ala cerrada de su equipo para dedicarle unas emotivas palabras.

Travis Kelce y Patrick Mahomes, tras el partido con los Philadelphia Eagles por el Super bowl 2025, intercambiaron unas emotivas palabras y se dieron un gran abrazo. (Foto: @NFL / X)

“Te debo mucho por lo que has hecho”

“Te amo, hermano”, le dijo Patrick Mahomes a Travis Kelce, quien le respondió: “Para siempre, amigo. Lo sabes”. Luego, mientras ambos se abrazaban, el novio de Taylor Swift expresó: “Te debo mucho por lo que has hecho”.

Esas últimas palabras llamaron fuertemente la atención de varios usuarios de X y de otras redes sociales, pues consideran que podría ser una señal de que Travis se retira del fútbol americano luego de la reciente derrota en el Super Tazón.

Travis Kelce y Patrick Mahomes no pudieron ganarle a los Philadelphia Eagles en el Super bowl 2025. Su equipo, los Kansas City Chiefs, perdió 22-40. (Foto: Brooke Sutton / Getty Images)

“¿Travis se retira?” y “esto sin duda hace que parezca que fue la última carrera. Fue una carrera increíble”, son algunos de los tantos comentarios que se pueden encontrar de los internautas sobre el tema, de acuerdo a información brindada por People.

Cabe mencionar también que, según la citada fuente, Travis Kelce ya habló sobre un posible retiro en la edición del miércoles 12 de febrero de su podcast New Heights. “Sé que todo el mundo quiere saber si voy a jugar o no el año que viene, y ahora mismo estoy dejando todo para el futuro. No voy a tomar decisiones alocadas”, manifestó en ese entonces. ¿Qué es lo que optará por hacer al final? Pronto lo sabremos.