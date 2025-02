Muchas estrellas de la música deslumbraron en los Premios Grammy 2025. Una de ellas, sin duda, fue Taylor Swift, quien asistió a la gala con un vestido que no pasó para nada desapercibido, sobre todo por el ‘guiño’ que le hizo a su pareja, Travis Kelce. Conoce todos los detalles al respecto en esta nota.

La cantante llegó a la ceremonia con seis nominaciones, entre las que destacaron Álbum del Año, Canción del Año, Grabación del Año, Mejor Álbum Vocal Pop y Mejor Interpretación Pop Solista. Sin embargo, no se acabó quedando con ningún reconocimiento. Ello llamó la atención de sus fans, pero más el hecho de cómo se presentó a la edición 67 de los Premios Grammy 2025.

Taylor Swift asistió a la gala con un mini vestido rojo acorsetado hecho a la medida por la casa británica de Vivienne Westwood, de acuerdo a la revista Hola. Esa prenda no tenía tirantes, pero sí destellos que la hicieron sobresalir entre las personas.

Si bien varios pudieron llegar a pensar que se trataba de una referencia a su álbum musical ‘Red’, lo cierto es que fue un claro ‘guiño’ a su pareja Travis Kelce, quien no pudo ir con ella a la ceremonia debido a que su equipo, los Kansas City Chiefs se encuentran preparando para el partido frente a los Philadelphia Eagles en el Caesar’s Superdome de Nueva Orleans por el Super Bowl 2025, que se desarrollará este 9 de febrero.

Taylor Swift asisió a la gala de los Grammy 2025 con un mini vestido rojo, acorsetado y sin tirantes. Lo curioso es que esa prenda tenía un pequeño dije de una letra ‘T’, en referencia a Travis Kelce. (Foto: Gilbert Flores / Getty Images)

A pesar de la no presencia del jugador de fútbol americano, de alguna manera, él sí la acompañó a la gala, ya que ella usó un pequeño dije de la letra ‘T’ en referencia a su nombre. Ese dije colgó de la prenda ocasionando que cayera sobre su muslo izquierdo y fuera visto por miles de personas.

El pequeño dije de la letra ‘T’, que usó Taylor Swift en los Grammy 2025, caía sobre su muslo izquierdo. (Foto: Kevin Mazur / Getty Images)

El dije hizo recordar una canción de Taylor Swift

Aquel detalle hizo que varios usuarios se acordaran de la letra de la canción ‘Guilty as Sin’, en donde la artista indica “what if he’s written mine on my upper thigh”, que en español significa: “¿Y si ha escrito “mío” en la parte superior de mi muslo?”.

Además, es necesario decir que el color del vestido tiene que ver con el color del equipo de su novio. Esa prenda la supo combinar con sus zapatos, su maquillaje y su joyería. Sí, llevó el rojo de pies a cabeza. Todo por amor.