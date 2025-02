Si una persona no famosa puede llegar a recibir un gran número de críticas, todo se multiplica por mil y hasta más cuando se trata de alguien famoso(a). Precisamente, Katy Perry, al ser una estrella mundial, ha recibido incontables críticas por sus álbumes. Sobre esto, ella habló en una reciente entrevista, asegurando que su terapeuta le dio un consejo para lidiar con los comentarios de los demás.

La intérprete de ‘Firework’, en diálogo con People, puso sobre la mesa el hecho de que, para ella, es mejor evitar leer las críticas de las personas hacia sus álbumes. “No deberías leerla cuando es buena. No deberías leerla cuando es mala”, sostuvo.

La artista pronto regresará a los escenarios. Para este 2025, tiene programado varios shows como parte de ‘The Lifetimes Tour’. (Foto: Jo Hale / Getty Images)

“Mi terapeuta me dijo algo que realmente me cambió la vida. Lo que los demás piensen de ti no es asunto tuyo. Es lo que tú piensas de ti misma”, añadió la cantante que se prepara para ‘The Lifetimes Tour’, una gira en la que dará varios shows. Todos programados para este año. A continuación puedes revisar las fechas de sus presentaciones en Estados Unidos.

Los mensajes que hay en su último álbum, ‘143′

Con respecto a su último álbum, ‘143′, la artista internacional aseguró que lo creó a partir de un cambio real en su vida cuando se convirtió en madre. “Realmente me conecté con esa energía divina femenina. Los mensajes que contiene son festivos. Hablan de amor”, manifestó.

Katy Perry dejó en claro que su último álbum ‘143’ celebra el amor. Todo a raíz del nacimiento de su hija Daisy Dove Bloom. (Foto: Rodin Eckenroth / Getty Images)

“Tengo una identidad increíble que he podido crear desde la pandemia de COVID, cuando muchas cosas cambiaron. Por eso, el álbum simplemente celebra el amor y este amor incondicional que he estado buscando toda mi vida y nunca supe que existía. Eso era un cliché, y en realidad es cierto”, sentenció Katy Perry.