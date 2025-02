Cuando sabes lo que le encanta a tu pareja y la sorprendes con ello, ganaste. Esa es la verdad y Benny Blanco lo confirma. Él ha demostrado que conoce muy bien a su prometida Selena Gomez, pues tuvo un peculiar detalle con ella por el Día de San Valentín. ¿Quieres saber qué hizo exactamente? Será mejor que leas esta nota por completo.

El productor musical, que tiene 36 años, según informó People, dio a conocer su accionar a través de un video compartido en su cuenta de Instagram (@itsbennyblanco). En dicho clip se puede ver que su sorpresa estuvo relacionada claramente con la comida.

Para ser más exactos, Benny armó un camino con varias tortillas fritas, las cuales conducían al baño de él y de Selena Gomez. Ya en la entrada de esa habitación se encargó de poner el mensaje: “Te amo”. Pero no creas que fue lo único que hizo.

Benny Blanco hizo un camino con tortillas fritas que conducían al baño de él y de Selena Gomez. Justamente, en la entrada de esa habitación estaba el mensaje: “Te amo”. (Foto: @itsbennyblanco / Instagram)

Con el fin de que el detalle esté completo, se animó a llenar la bañera, que de acuerdo a la citada fuente es de porcelana blanca, con salsa de queso. Además, puso un tazón de tortillas fritas en un taburete cercano para poder disfrutar de la mencionada salsa.

Además de colocar el mensaje “Te amo”, Benny Blanco se encargó de llenar la bañera con salsa de queso. Para poder disfrutar eso, puso un tazón de tortillas fritas en un taburete cercano. (Foto: @itsbennyblanco / Instagram)

El tema de fondo en el video

“Cuando a tu prometida no le gusta mucho llevar flores”, colocó como descripción de su video, el cual concluyó con él comiendo una tortilla frita previamente bañada con la salsa de queso. Cabe mencionar también que en el clip suena de fondo la canción ‘Scared of Loving You’, que es es el nuevo sencillo de la pareja.

Recordemos que ayer, en el Día de San Valentín, Selena Gomez anunció un nuevo álbum musical con Benny Blanco. El título del mismo es ‘I Said I Love You First’ y es el primer proyecto de los dos como pareja. Saldrá el 21 de marzo de este año, pero el tema ‘Scared of Loving You’ ya está disponible en todas las plataformas de streaming.