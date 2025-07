Aunque suelen mostrarse como una pareja perfectamente sincronizada en los actos públicos, hay algo en lo que Kate Middleton y el príncipe William nunca están del mismo lado: la competencia. Y cuando se trata de ello, hay un deporte donde la princesa siempre logra imponerse.

Hablo del tenis. Según reveló el legendario tenista australiano Rod Laver, William ya ha aceptado su derrota. “Juegan entre ellos. William me dijo que no podía con ella”, declaró al Daily Mail en 2020.

La confesión no sorprende a quienes conocen la pasión de la princesa por este deporte: es visitante habitual de Wimbledon y madrina del All England Lawn Tennis and Croquet Club desde 2016.

Aunque el príncipe William intenta seguirle el ritmo, Kate Middleton suele superarlo en casi cualquier desafío. | Crédito: DAVID CHESKIN / POOL / AFP

Pero el talento de Kate no se queda en la cancha familiar. Ha entrenado o peloteado con figuras como Roger Federer y Emma Raducanu, quien incluso elogió su increíble golpe de derecha.

No es casualidad que sea ella quien entregue los trofeos del torneo más prestigioso del tenis cada verano.

Kate Middleton no solo destaca en el tenis, también es conocida por su fuerte espíritu competitivo. | Crédito: Jacob King / POOL / AFP

William y Kate, ambos de 43 años, han demostrado ser competitivos en todo: desde ciclismo y ping-pong hasta regatas de vela, carreras de atletismo o incluso en retos de cocina y beer pong.

La princesa, siempre con una sonrisa, ha negado en público ser competitiva… aunque sus acciones la delatan. Como dijo entre risas Mike Tindall en su podcast The Good, The Bad & The Rugby: “¡La he visto jugar al beer pong!”.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí