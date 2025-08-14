Emma Stone no suele arrepentirse de sus apariciones en las alfombras rojas, pero admite que hay un detalle de su rutina de belleza en los 2000 que, si pudiera, cambiaría sin pensarlo.

En una entrevista con Vogue, la actriz de Poor Things dijo que esperaba sentirse bien al recordar todos sus looks, hasta que le mostraron una foto suya en los Critics Choice Awards de 2011.

“Te dije antes que no iba a decir que me arrepentía de nada. Estoy rompiendo esa promesa de inmediato”, confesó Stone, de 36 años.

Aquel día, la actriz lució un vestido plateado de cuello halter y un cabello rubio dorado. Sus quejas no son sobre el vestido, sino sobre su bronceado en spray.

Recordó que en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2011, su tono de piel no favoreció su vestido. (Foto: Kevin Mazur / WireImage vía Getty Images)

“Soy de Arizona y no tengo pigmento en la piel, así que de niña estaba obsesionada con la idea de estar bronceada”, explicó. “Eso me siguió los primeros años en este tipo de eventos”.

La ganadora del Oscar recordó que, en esa época, creía que para verse espectacular en un evento importante había que hacerse un bronceado muy oscuro.

“Mis manos… parecen como si llevara guantes porque el bronceado no está en ellas. Amo este vestido. Me sentía tan bien que pensé que debía realzarlo con un bronceado”, relató.

Esa tendencia continuó en los Globos de Oro de 2011, cuando vistió un vestido rosa melocotón de corte A. “Parecía un pulgar gigante, y el vestido es precioso. ¿Por qué decidí igualar mi tono de piel con el del vestido?”, bromeó.

“Parecía un pulgar gigante, y el vestido es precioso. ¿Por qué decidí igualar mi tono de piel con el del vestido?”, declaró la actriz. (Foto: Jason Merritt / Getty Images)

Otro momento destacado de la entrevista fue cuando habló sobre su participación en The Favourite. Al ver una imagen suya con corsé, contó que esa fue su “primera vez realmente usando uno” y que “sí, mueve tus órganos después de un tiempo”.

Incluso notó que su figura cambió durante un mes después del rodaje porque la prenda era extremadamente ajustada.

“Tengo una caja torácica grande, así que es algo intenso de manejar”, dijo, aunque encontró un lado positivo: “Ahora puedo aguantar mucho tiempo la respiración bajo el agua”.

La actriz también se refirió a su comentado look de un vestido “con forma de waffle” en los Oscar 2019. (Foto: Kevork Djansezian / Getty Images)

Stone también recordó su vestido de Louis Vuitton para los Oscar de 2019, que tomó 712 horas de confección. A pesar del trabajo artesanal, lo que más dio que hablar fue su parecido con un waffle.

“Vi los memes que decían que parecía un waffle. Por el color marrón y la forma de panal, es un poco waffle… y me gusta, porque es mi comida favorita”, admitió.

En 2025, la actriz llevó esa relación con la comida a otro nivel en el especial SNL 50: The Anniversary Special.

Vistió un diseño rojo de Louis Vuitton con bolsillos tan profundos que pudo llenarlos de palomitas. “Fui dejando palomitas por donde pasaba, y sé que es grosero… pero al mismo tiempo, ¿mucha gente comió palomitas de mis bolsillos? Sí. Estaban felices de que hubiera palomitas gratis”, recordó.

