En una charla reciente con la revista estadounidense Entertainment Weekly (EW), Jennifer Lopez y Jharrel Jerome se soltaron a hablar sobre Unstoppable, la nueva película que ambos protagonizan. Lo que comenzó como una conversación sobre su proyecto terminó siendo un momento de pura sorpresa cuando ambos descubrieron una increíble coincidencia que los conecta con nada menos que con otro colega: Jamie Foxx.

La coincidencia que los dejó a los dos sorprendidos fue recordar cómo Jamie Foxx les había dado una mano en momentos complicados. Tanto JLo como Jharrel contaron cómo, en diferentes momentos de sus vidas y carreras, Jamie estuvo allí para apoyarlos cuando las cosas no estaban fáciles. Ambos coincidieron en lo importante que fue tener a alguien como Jamie cerca en esos momentos, y cómo ese apoyo sigue siendo algo que valoran mucho hoy en día.

Jharrel Jerome todavía no tiene idea de cómo Jamie Foxx consiguió su número, pero esa llamada es algo que nunca olvidará. Fue poco después de que Jerome hiciera Moonlight, la película que ganó el Oscar a Mejor Película en 2017, y empezó a ser reconocido en los eventos de la industria.

Jennifer Lopez y Jharrel Jerome. (Foto: Captura YT Entertainment Weekly)

“En cada evento al que iba, la gente me miraba de una manera muy específica”, recuerda Jharrel Jerome, mientras está sentado con su coprotagonista de Unstoppable, Jennifer Lopez. “Ya sea con demasiado amor o con odio”, contó en EW.

Pero Jamie Foxx, quien ganó un Oscar en 2005 por su papel de Ray Charles en Ray, tenía un consejo de vida bastante sencillo para el joven actor. Un día, de repente, lo llamó para darle unas palabras de aliento.

“Simplemente me dijo que respirara”, recuerda Jerome. “No recuerdo exactamente qué dijo, pero dijo la palabra ‘respira’ mientras yo estaba en ese balcón y me puse nervioso porque Jamie Foxx estaba al teléfono”, contó.

Portada de Entertainment Weekly con Jennifer Lopez y Jharrel Jerome. (Foto: Instagram entertainmentweekly)

Sonriendo mientras Jharrel Jerome cuenta su historia, Jennifer Lopez casi no puede creer que esté hablando de Foxx, quien también fue una gran ayuda para ella al principio de su carrera. Lopez recuerda cómo Foxx la apoyó cuando ambos empezaron a trabajar en In Living Color, durante la tercera temporada del programa en 1991.

“Si no fuera por él, no habría superado esa temporada”, dice, dejando a Jerome incrédulo por su conexión fortuita. “Fue cuando llegué por primera vez a Los Ángeles... Solía [volver a Nueva York] todos los fines de semana porque me sentía muy sola, lo odiaba, extrañaba a mi familia. Jamie y yo nos hicimos muy buenos amigos y, honestamente, seguimos siendo amigos hasta el día de hoy. Si no fuera por él, no habría superado eso. Podría haberme mudado de nuevo a Nueva York y nada de esto habría sucedido. No estaríamos aquí ahora”, relató.

JLo y Jerome protagonizan la próxima película Unstoppable como Judy y Anthony Robles, una madre y su hijo que se convirtió en campeón de lucha de la NCAA, a pesar de haber nacido con una pierna. Aunque en la lona enfrentó enormes desafíos, en su hogar tuvo que lidiar con otro tipo de lucha: su padrastro abusivo, un oponente mucho más difícil de vencer.