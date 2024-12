Jennifer Lopez ha compartido sus pensamientos sobre la importancia de tener “resiliencia y coraje” tras su separación de Ben Affleck, con quien estuvo casada durante dos años. En Instagram, JLo reflexionó sobre su papel como Judy Robles, la madre del luchador de la NCAA Anthony Robles, quien nació con una sola pierna.

“Cuando me enteré de la verdadera historia detrás de Unstoppable, me conmoví más allá de las palabras”, dijo la celebridad, que ya está recibiendo comentarios de los Oscar por su actuación, en Instagram.

“Es un testimonio de resiliencia, coraje y espíritu humano. Esta película es una celebración de los luchadores y los soñadores que se niegan a rendirse, sin importar las dificultades”, aseveró.

La cantante de 55 años terminó diciendo: “Fue un gran honor interpretar a Judy Robles en esta increíble historia sobre su hijo Anthony Robles. Tanto Anthony como Judy son ejemplos reales y definen lo que significa ser imparable”.

Estas palabras las compartió justo después de que se viera a su ex, Affleck, mostrándose amigable con su ex esposa Jennifer Garner durante el Día de Acción de Gracias. Ambos tienen tres hijos: Violet, de 18 años, Fin, de 15, y Samuel, de 12.

Ben Affleck y Jennifer Garner juntos en el Día de Acción de Gracias. (Foto: Instagram themidnightmission)

Los dos se ofrecieron como voluntarios para The Midnight Mission, que ayuda a las personas sin hogar en el centro de Los Ángeles.

La Diva del Bronx posó para la portada de la revista de Entertainment Weekly con un vestido strapless color marfil y un abrigo para el interior de la edición. En la tapa, lució un traje de cuero negro mientras posaba con su coprotagonista.

En el número también habló sobre el apoyo. “Dice mucho sobre el carácter de alguien, cuando las personas son buenas, cariñosas y se apoyan entre sí, lo que pueden lograr”, dijo la cantante.

"Unstoppable" podrá verse en Prime Video el 16 de enero de 2025. (Foto: Amazon MGM Studios)

“En algunos momentos de mi vida he sido madre soltera y me he preguntado: ‘¿Soy suficiente para ellos?’. Y la verdad es que lo único que necesitas es un buen padre que te ame”, recordó.

Unstoppable fue producida por el ex de JLo, Ben Affleck, junto a su socio en Artists Equity, Matt Damon. El editor ganador del Oscar, William Goldenberg, hizo su debut como director en este proyecto. La película se estrenará el 6 de diciembre en una proyección limitada y estará disponible en Prime Video a partir del 16 de enero.