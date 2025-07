El próximo 10 de julio las salas de cine apuntan a estar repletas por el estreno mundial de la nueva película de ‘Superman’, donde el gran protagonista es David Corenswet, quien está viviendo un sueño por el rol que asumió con responsabilidad. Lo curioso es que, luego de haber conseguido el ansiado papel, él recibió cartas de 2 colegas que, en su momento, ‘dieron vida’ al ‘hombre de acero’. En las siguientes líneas podrás saber más al respecto.

Resulta que el actor de 31 años asistió al estreno de la mencionada cinta en Londres, y estando en la alfombra roja conversó con People sobre la inesperada situación, asegurando que quienes le escribieron fueron nada más y nada menos que Tyler Hoechlin y Henry Cavill.

“Tuve la suerte de intercambiar cartas con Tyler Hoechlin y Henry Cavill, dos tipos que interpretaron a ‘Superman’ antes que yo”, empezó diciendo el artista antes de posar para fotos con sus coprotagonistas Rachel Brosnahan y Nicholas Hoult, el guionista y director James Gunn y más.

David Corenswet es un actor estadounidense que ha ganado mucha fama por interpretar a ‘Clark Kent / Superman’ en la película ‘Superman’. (Foto: Tristan Fewings / Getty Images for Warner Bros)

Las versiones de ‘Superman’ de Tyler Hoechlin y Henry Cavill

Por si no lo sabes, Tyler Hoechlin interpretó a ‘Superman’ en el drama de ‘The CW Superman & Lois’ durante cuatro temporadas, mientras que Henry Cavill ‘dio vida’ al superhéroe en películas importantes en el universo cinematográfico de DC (‘El Hombre de Acero’, ‘Batman y Superman: El Amanecer de la Justicia’, ‘Liga de la Justicia’, ‘Liga de la Justicia de Zack Snyder’ y ‘Black Adam’, donde tuvo un cameo).

Tyler Hoechlin es un actor y beisbolista estadounidense que nació el 11 de septiembre de 1987. (Foto: Kevin Mazur / Getty Images for The CW)

“Fue realmente maravilloso recibir palabras de aliento de ellos”

“Ambos, a su manera, se abstuvieron de dar consejos”, recalcó David Corenswet. “No hay muchos consejos que podamos dar, ¿sabes? Uno tiene que hacer lo que quiera. Pero fue realmente maravilloso recibir palabras de aliento de ellos y luego poder escribirles y decirles cuánto agradecí la forma en que habían cuidado al personaje en su época”, agregó el actor, que también indicó que todo “fue una experiencia especial”.

Henry Cavill es un actor británico que nació el 5 de mayo de 1983. (Foto: Jamie McCarthy / WireImage / Getty Images)

A raíz de todo lo anterior, considero importante mencionar que algo que diferencia bastante a la versión de ‘Superman’ de David Corenswet con las otras de sus colegas es el hecho de que aparece ‘Krypto’, el perro fiel del ‘hombre de acero’. Justamente, el mes pasado elaboré una nota de cómo James Gunn se inspiró en su mascota adoptada para que salga el mencionado can en la película. Si no la has leído, aprovecha la oportunidad de hacerlo ingresando aquí.

