Adam Levine tiene una brillante carrera en el mundo de la música, pero eso no lo convierte en una persona que no ha cometido errores en su juventud. Precisamente, el líder la banda Maroon 5 se animó a contar la vez que lo echaron de un club tras confrontar al dueño. ¿Quieres conocer los detalles de lo sucedido? Entonces no te vayas de esta nota.

Para poder contarte todo como corresponde, es importante informarte que el cantante fue entrevistado por Hot Ones. Ahí se le preguntó si tenía algún recuerdo preciado de haber sido expulsado de los clubes de rock en su juventud. Apenas escuchó la interrogante, el artista, habló sobre un episodio de su vida que muy pocos sabían.

Adam Levine es un cantante, compositor y actor estadounidense, conocido por ser el líder de la banda Maroon 5. (Foto: Taylor Hill / Getty Images)

Aceptó que en ese entonces había bebido un poco

“Guau, hermano, me estás volviendo loco. Es la pregunta más genial que alguien me haya hecho jamás”, comenzó diciendo Adam Levine, de 46 años. “Una vez me echaron de un sitio porque alguien le dijo algo muy desagradable a un amigo. Fue realmente feo lo que dijeron. No recuerdo mucho más allá de confrontar al tipo. Era un tipo enorme. Era demasiado grande para mí. Pero había bebido un poco, así que me sentía valiente”, agregó.

Maroon 5 es una banda musical de pop rock estadounidense. Desde su debut en 2001, la banda ha vendido más de 30 millones de álbumes y 48 millones de sencillos mundialmente. (Foto: Kevin Mazur / Getty Images for Live Nation)

La confrontación llegó a su fin antes de que empezara

Según indicó después, él “se le plantó en la cara”, pero antes de que pudiera “hacer o decir mucho”, toda la confrontación llegó a su fin. “De repente, sentí que un hombre corpulento, guardia de seguridad, me cargaba todo el cuerpo sobre los hombros y me echó del club en un santiamén. Pensé: ‘¿Qué acaba de pasar?’. Y el tipo me respondió: ‘Bueno, la persona a la que te enfrentas es la dueña del club’”, recordó.

La razón de la entrevista con Hot Ones

Cabe mencionar que la entrevista con Hot Ones tiene una razón de ser. Él tuvo una conversación con ese medio para poder promocionar el próximo álbum de Maroon 5, ‘Love Is Like’, que saldrá el 15 de agosto. Ten en cuenta que, por el momento, la banda ha lanzado los temas ‘All Night’ y ‘Priceless’, en donde colabora con LISA de BLACKPINK. “Necesitaba algo extra y ella fue ese ‘algo extra’ perfecto en el momento perfecto”, aseguró Adam Levine en diálogo con People en mayo de este año.

