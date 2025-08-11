En un mundo donde muchas parejas de futbolistas optan por vivir a la sombra de la fama de sus compañeros, Georgina Rodríguez decidió romper el molde. Conocida por su estilo impecable, su relación con Cristiano Ronaldo y su presencia mediática, la modelo sorprendió a todos al apostar por una formación que poco tiene que ver con flashes y alfombras rojas: la contabilidad. Sí, la mujer del astro portugués decidió sentarse en un aula para dominar el mundo de los números.

LA ELECCIÓN NO FUE CASUAL

Georgina, cansada de que la etiqueta de WAG definiera su identidad, decidió apostar por su independencia profesional. Se matriculó en un curso de contabilidad práctica en el Centro de Estudios Financieros de Madrid.

Acudía dos veces por semana, de 4 a 7 de la tarde, demostrando disciplina y compromiso, incluso retomando sus clases apenas unas semanas después de dar a luz a su hija Alana Martina en 2017.

Georgina Rodríguez estudió contabilidad en el Centro de Estudios Financieros de la Universidad a Distancia de Madrid (Foto: @georginagio)

La sorpresa fue mayúscula entre quienes la conocían únicamente como modelo. ¿Por qué contabilidad y no diseño o estilismo? La respuesta está en su entorno más cercano: Cristiano Ronaldo. El astro portugués ha tenido problemas con Hacienda relacionados con la tributación de sus derechos de imagen, y Georgina decidió prepararse para ayudarlo en la gestión de su patrimonio millonario. Al terminar el curso, la joven ya dominaba conceptos sobre materia impositiva, obligaciones legales para empresarios y gestión de patrimonio.

Y no se trataba de un reto menor. El patrimonio de Ronaldo es de cientos de millones de dólares. A esto se suma su actividad inmobiliaria y lucrativos acuerdos publicitarios con prestigiosas marcas. Para Georgina, la contabilidad no era solo un curso más, sino una llave para participar activamente en la administración de un verdadero imperio financiero.

Georgina Rodríguez nació en Buenos Aires, Argentina, en 1993 (Foto: AFP)

LA MATERNIDAD NO QUEDÓ EN UN SEGUNDO PLANO

Georgina ha mostrado en redes sociales su rol como madre de una familia numerosa: cuida de Cristiano Ronaldo Jr., de los mellizos Eva y Mateo, y de sus hijos Alana, Bella y Ángel. Esta faceta, lejos de restarle tiempo, ha reforzado su imagen de mujer multifacética, capaz de equilibrar la vida familiar, su carrera como modelo y sus estudios.

Su popularidad también crece de forma imparable. Con más de 68 millones de seguidores en Instagram, se ha convertido en una de las influencers mejor pagadas. No hay duda de que su formación académica le ha dado una herramienta que pocas en su entorno poseen: el control financiero.

