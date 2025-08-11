La vida de Georgina Rodríguez parece sacada de una novela donde cada capítulo revela un giro inesperado. Si hoy es conocida como una de las mujeres más mediáticas del planeta gracias a su relación con Cristiano Ronaldo, antes de eso ya tenía un historial sentimental que, aunque envuelto en rumores y especulación, ha sido suficiente para mantenerla en el centro del interés público. Sus romances, reales o presuntos, han tejido una red de historias que la prensa y los fans siguen desentrañando con fascinación.

ELLOS SON LOS EXNOVIOS DE GEORGINA RODRÍGUEZ

Antes de convertirse en la pareja del astro portugués, Georgina ya despertaba curiosidad. Su nombre comenzó a aparecer vinculado a figuras conocidas del mundo del espectáculo, y uno de ellos fue Alberto Santana , popular por su participación en el programa de Telecinco “Mujeres y hombres y viceversa”.

Alberto Santana es conocido por su participación como tronista en el extinto programa "Mujeres, hombres y viceversa" (Foto: alberto_ss)

La relación, que en su momento tuvo notoriedad, incluso coincidió con el momento en que Santana empezaba a afianzarse como personaje mediático, participando en “Supervivientes” y labrándose una carrera como influencer y modelo.

Según la también televisiva Amor Romeira, Georgina y Santana vivieron un romance que no tuvo un final feliz. Todo cambió cuando Cristiano Ronaldo apareció en escena, cortando el contacto entre ambos. En aquel tiempo, Georgina aún no era un personaje público, lo que le permitió mantener en privado esa historia. Pero como ella misma confesó en una entrevista con Harper’s Bazaar, la fama ha cambiado su vida hasta en los pequeños detalles: ya no puede sentarse tranquilamente en un banco o ir al parque sin sentirse observada.

Otra de las figuras que se han relacionado con Georgina es Miguel Ángel Silvestre , uno de los actores españoles más reconocidos internacionalmente. Aunque se trató de un romance breve, su sola mención sorprende a muchos, ya que pocos sabían que el actor de “Velvet” y “Sense8″ había estado cerca de convertirse en su pareja. Ni Georgina ni Silvestre han querido entrar en detalles, alimentando así el misterio que rodea esta supuesta historia.

Miguel Ángel Silvestre Rambla es un actor español de cine y televisión (Foto: AFP)

Fiel a su estilo, Georgina ha preferido mantenerse al margen de las confirmaciones y desmentidos. Las fuentes cercanas aseguran que su relación con Silvestre existió, pero ella se limita a dejar que las especulaciones fluyan. Ese silencio calculado es, quizás, parte de lo que la mantiene en el ojo mediático: no se trata solo de lo que se cuenta, sino de lo que no se dice.

En su documental “Soy Georgina”, la modelo relata con detalle el momento exacto en que conoció a Cristiano Ronaldo. Trabajaba en una tienda de lujo cuando él entró acompañado de un niño y algunos amigos. Para ella, fue un flechazo inmediato: lo describe como un hombre guapísimo, alto, elegante, que marcó un antes y un después en su vida. Esa primera conexión fue el inicio de la historia de amor que hoy todos conocen.

Pero incluso antes de la fama y de Ronaldo, Georgina tuvo un amor adolescente: Javier , un joven que años después participaría en “La isla de las Tentaciones”. Aunque la relación quedó en el pasado, él todavía mantiene contacto con la familia de Georgina, demostrando que hay vínculos que no se rompen tan fácilmente. Tras salir a la luz esta noticia, Javier llegó a conversar con Ivana Rodríguez, la hermana de Georgina, para asegurarse de que no hubiera malentendidos.

