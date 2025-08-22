El mundo periodístico mexicano está de luto tras la muerte del conductor televisivo, locutor y documentalista Huemanzin Rodríguez, quien dejó de existir a los 51 años, el 20 de agosto de 2025, en Rygge, Noruega. La noticia fue confirmada por su esposa, quien subió una fotografía desde la página de Facebook del periodista, la cual acompañó con un verso del escritor Fernando Pessoa para despedirlo. ¿Quién fue y de qué murió el hombre de prensa? En esta nota, lo que debes saber; antes te dejo la publicación de Ane Rosnes.

“¡Tan pronto todo pasa! Morir joven ante los dioses. ¡Muere! ¡Todo es tan poco! Nada se sabe, todo se imagina. Rodéate de rosas, amor, beber… y cállate. El resto no es nada. ¡Tan pronto pasa todo cuanto pasa! ¡Tan joven muere ante los dioses cuanto muere! ¡Todo es tan poco! Nada se sabe, todo se imagina. Circúndate de rosas, ama, bebe y calla. El resto es nada. Fernando Pessoa”, escribió.

La imagen que subió su esposa en las redes sociales del periodista el día que falleció (Foto: Huemanzin Rodríguez / Instagram)

¿DE QUÉ MURIÓ HUEMANZIN RODRÍGUEZ?

Huemanzin Rodríguez murió a causa del cáncer, enfermedad que le fue diagnosticada hace algún tiempo, pero que él decidió mantener en privado junto a su familia, a la que pidió discreción sobre su salud.

De acuerdo con SDPNoticias, luego que recibió el diagnóstico, el periodista decidió irse a vivir a Noruega para vivir su proceso en ese país. Lamentablemente, la enfermedad le ganó la batalla.

Aquí cuando le tocaba conducir el noticiero en Canal Once (Foto: Huemanzin Rodríguez / Instagram)

¿QUIÉN FUE HUEMANZIN RODRÍGUEZ?

Como lo mencioné líneas arriba, Huemanzin Rodríguez era conductor de televisión, locutor, reportero y documentalista, llegando a ser considerado una de las voces culturales más importantes de la televisión mexicana.

Nació el 6 de marzo de 1974 y mostró interés por el mundo televisivo desde que tenía nueve años cuando condujo el programa “Pequeños viajeros” en Imevisión; asimismo, fue actor infantil en Radio Educación. Más adelante estudió y egresó de la facultad Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México.

En 1996, Rodríguez empezó a trabajar en Canal 22 como reportero, guionista, realizador y conductor de espacios como Noticias 22 y Semanario N22; y aunque desde 2021 se convirtió en un periodista independiente, jamás dejó la cobertura cultural.

Listo para una trasmisión en vivo (Foto: Huemanzin Rodríguez / Instagram)

Además de haber cubierto festivales culturales y en dos ocasiones los juegos olímpicos de 2008 y 2014, también hizo coberturas en Europa y Asia.

Siempre mostró interés por la cultura y era amante de los libros, por lo que hacía varias entrevistas a autores, actores de teatro, televisión y cine, productores, poetas y más; no sólo ello, recomendaba los libros que debía leer la gente que lo seguía. Él es recordado por su profundo compromiso con la cultura mexicana.

Su fallecimiento deja un vacío en la televisión pública y en el ámbito cultural, tal como lo reflejó Canal 22, medio en el que trabajó por más de dos décadas: “Con profunda tristeza te despedimos y agradecemos lo que hiciste por la cultura de México y por este canal. Descansa en Paz, Huemanzin Rodríguez. Tu legado prevalecerá”, escribieron.

En el Cerro Telapon en diciembre de 2020 (Foto: Huemanzin Rodríguez / Instagram)

