El 3 de enero de 2025, la vida de Jeff Baena se apagó y con él se fue un talentoso director y guionista estadounidense. Su muerte fue calificada como una “tragedia inimaginable” por parte de su esposa Aubrey Plaza, quien a la semana de esta pérdida decidió cerrar su cuenta de Instagram. Aunque mantuvo perfil bajo durante un tiempo, 7 meses y medio después abrió su corazón para dar a conocer qué siente. Sus palabras asombraron a más de uno. ¿Qué dijo? A continuación, te doy a conocer lo que manifestó y cómo murió su pareja.

“En este momento me siento feliz de estar aquí contigo. Siento que estoy presente, funcionando y agradecida de poder moverme en este mundo. Creo que estoy bien, pero ya sabes, es como una lucha diaria”, comenzó diciendo a Amy Poehler en su podcast “Good Hang”, este 19 de agosto de 2025.

Luego hizo una analogía de lo que siente con la película “The Gorge”: “Es como una historia de ciencia ficción, con Miles Teller y Anya Taylor-Joy. En la trama hay un acantilado a cada lado y, en el medio, un desfiladero lleno de monstruos que intentan atraparlos. Así se siente mi duelo y mi dolor ahora mismo: como si existiera un océano inmenso de pura tristeza. A veces quiero lanzarme en él, a veces solo lo observo, pero siempre está ahí. Y esos monstruos intentan atraparme, igual que a Miles Teller en la película”.

Aubrey Plaza llega a la proyección de la película "Honey Don't!" en la 78.ª edición del Festival de Cine de Cannes, en Cannes, sur de Francia, el 24 de mayo de 2025 (Foto: Sameer Al-Doumy / AFP)

¿CÓMO MURIÓ JEFF BAENA?

El guionista y director estadounidense dejó de existir el 3 de enero de 2025 a los 47 años. Según fuentes policiales, su cuerpo fue hallado por su asistente al interior de su casa en el área de Los Ángeles al promediar las 10:30 a.m. (hora local).

De acuerdo con TMZ, esta persona fue declarada muerta en dicho lugar. Es más, el médico forense determinó que la causa de la muerte de Jeff Baena fue suicidio por ahorcamiento .

Jeff Baena y Aubrey Plaza se casaron en 2021. Ella ha señalado que tras la muerte de su esposo está en “un océano de tristeza” (Foto: People)

MÁS DATOS SOBRE JEFF BAENA

Jeff Baena nació el 29 de junio de 1977 en Miami. Creció en el sur de Florida y posteriormente estudió cine en la Universidad de Nueva York. Al poco tiempo de graduarse, se mudó a Los Ángeles para comenzar su carrera.

Entre sus créditos como escritor está: “I Heart Huckabees”. Mientras que como director y escritor figuran: “Life After Beth”, “Joshy” y “The Little Hours”. En tanto, tiene dos películas en las que se desempeñó como director, escritor y productor: “Horse Girl”, y “Spin Me Round”.

Baena comenzó a salir con Aubrey Plaza en 2011. Si bien, tuvieron una relación por varios años alejada de los medios, la actriz dio a conocer que se habían casado en mayo de 2021.

Aubrey Plaza posa durante la sesión fotográfica de la película "Honey Don't!" en la 78.ª edición del Festival de Cine de Cannes, en Cannes, sur de Francia, el 24 de mayo de 2025 (Foto: Bertrand Guay / AFP)

Si conoces a alguien que tiene pensamiento suicidas o problemas de salud mental, comunícate con la Línea de Ayuda para Crisis y Suicidio marcando 988 o envía un mensaje de texto con la palabra “STRENGTH” a la Línea de Crisis por Texto al 741741 o visita 988lifeline.org. A nivel mundial, la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y Befrienders Worldwide tienen información de contacto de centros de crisis en todos los países.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí