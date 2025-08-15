A veces, las grandes historias de éxito no empiezan en una sala de juntas, sino en las decisiones silenciosas y valientes de una madre, aquella mujer que incondicionalmente siempre nos apoya. Jacklyn Bezos, la mamá del fundador de Amazon, Jeff Bezos, fue una de esas figuras discretas pero esenciales. Su reciente fallecimiento el 14 de agosto de 2025, a los 78 años, dejó un vacío no solo en su familia, sino también en muchas personas que conocieron su historia de amor, sacrificio y apoyo incondicional.

En una situación así no puedo evitar pensar en cómo una figura tan importante detrás del éxito de una de las compañías más grandes del mundo podía haber permanecido tan fuera del foco. Pero eso era justamente lo que la definía: su compromiso de estar siempre cerca de los suyos, sin buscar protagonismo. Y hoy, más que nunca, vale la pena recordar quién fue Jacklyn Bezos y por qué su legado va más allá de ser la madre de uno de los hombres más ricos del planeta.

Jeff Bezos es una de las personas con más dinero en todo el mundo (Foto: AFP)

UNA MADRE JOVEN CON UNA DETERMINACIÓN GIGANTE

Jacklyn Gise Bezos tuvo a Jeff Bezos cuando apenas tenía 17 años, mientras cursaba la secundaria en Nuevo México. En ese momento, estaba casada con Ted Jorgensen, el padre biológico del ahora empresario. La relación no duró mucho, pero su fuerza como madre sí. Luego, enfrentó enormes desafíos, entre ellos las dificultades de ser madre adolescente en los años 60. Aun así, no abandonó sus estudios y siguió adelante con una determinación que luego se convertiría en su sello personal.

Más adelante, conoció a Mike Bezos, un inmigrante cubano que no solo se convertiría en su esposo, sino también en el padre adoptivo de Jeff Bezos. Juntos formaron una familia sólida, con valores que marcaron el camino de Jeff. También tuvieron a su segundo hijo, Mark Bezos. Como suelen decir, padre no es el que engendra, sino el que cría y cuida. La palabra “papá” no es para cualquiera. Hay que ganársela.

Jeff Bezos al lado de sus padres Mike y Jackie en una imagen que fue capturada en 2016 (Foto: AFP) / MOLLY RILEY

EL ROL CLAVE DE JACKLYN EN LOS INICIOS DE AMAZON

Muchos conocen la historia de cómo Jeff Bezos dejó su trabajo en Wall Street para perseguir una idea que parecía una locura: vender libros por internet. Lo que pocos saben es que Jacklyn y Mike fueron de los primeros en creer en él. En 1995, cuando Amazon apenas era una startup con base en un garaje, invirtieron US$250 mil para ayudar a su hijo a lanzar el proyecto.

Esa decisión no solo fue un acto de fe, sino también de visión. Hoy, Amazon vale más de US$2 billones y esa inversión inicial es considerada una de las más acertadas en la historia de los negocios familiares.

LA ENFERMEDAD QUE MARCÓ SUS ÚLTIMOS AÑOS

En 2020, Jacklyn fue diagnosticada con demencia con cuerpos de Lewy (DCL), una enfermedad neurológica degenerativa que afecta el pensamiento, el movimiento y el estado de ánimo. Es una condición difícil, que avanza lentamente y afecta de forma progresiva las capacidades de la persona. Como toda enfermedad, la situación no solo agrava al paciente, sino que arrastra a toda la familia y seres cercanos.

Durante todo ese proceso, Mike Bezos estuvo a su lado, cuidándola con una dedicación conmovedora. La familia también agradeció públicamente a los médicos y enfermeras que acompañaron a Jacklyn con cariño y profesionalismo hasta sus últimos días en su casa en Miami.

SU FALLECIMIENTO Y EL HOMENAJE DE SU FAMILIA

Jacklyn falleció en su casa de Miami a los 78 años, rodeada de sus seres queridos. La noticia fue dada a conocer por el Programa de Becarios Bezos, una de las iniciativas filantrópicas que lleva su nombre. En el comunicado, la describieron como un ejemplo de “tenacidad, determinación, bondad y servicio al prójimo”.

También expresaron su agradecimiento a todas las personas que la cuidaron y acompañaron en esta etapa final. Lauren Sánchez, la pareja de Jeff Bezos, compartió la noticia en su cuenta de Instagram con un emoji de corazón roto, en señal de duelo.

A pesar de estar vinculada a una de las familias más poderosas del mundo, Jacklyn Bezos siempre eligió el perfil bajo. Su enfoque estuvo puesto en su familia, en apoyar causas sociales y en la educación. Fue una filántropa activa, involucrada en programas como el Bezos Scholars Program, que impulsa a jóvenes líderes de todo el mundo.

En lugar de flores, la familia pidió que se realicen actos de bondad o donaciones a organizaciones sin fines de lucro en su memoria, algo que resume perfectamente la manera en que vivió su vida: con generosidad y propósito.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí.