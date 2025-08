Jessica Biel tiene una carrera espectacular como actriz, pero eso no es lo único que la llena de orgullo. El haber formado una familia con Justin Timberlake también la hace muy feliz, y cada vez que puede habla sobre su rol de madre de dos hijos (Silas y Phineas). De hecho, en mayo te informé que descubrió una “habilidad importante” siendo progenitora. Ahora, te comento que hace poco dio a conocer el tipo de comida rápida que está prohibida en su casa.

Resulta que la artista fue entrevistada por Parade y ahí compartió la información que motivó la creación de esta nota. Sus palabras, evidentemente, causaron gran sorpresa en miles de usuarios en un abrir y cerrar de ojos. No te preocupes que a continuación sabrás qué dijo.

“Simplemente siento que no sé qué pasa con la calidad de esa comida”

Según indicó, en su casa está prohibida la comida que venga de McDonald’s. “Les digo: ‘Lo siento, chicos, no voy a ir’. No entienden McDonald’s. Simplemente siento que no sé qué pasa con la calidad de esa comida”, sostuvo Jessica Biel.

Jessica Biel es una actriz estadounidense que ha protagonizado varias películas de Hollywood. (Foto: Michael Loccisano / WireImage / Getty Images) / Michael Loccisano

Después de ello, reveló lo que les propone a sus pequeños. “Son cosas así las que me hacen decir: ‘No, no vamos’. Vamos a comer una hamburguesa con papas fritas a un lugar elegante. Prefiero pagar más por algo elegante que por algo así”, aseguró la actriz.

Jessica Biel nació el 3 de marzo de 1982 en Ely, Minnesota, Estados Unidos. (Foto: XNY / Star Max / GC Images / Getty Images) / XNY/Star Max

“Supongo que no soy una loca, rígida ni estricta, pero si me pidieran algo, simplemente diría: ‘¡Siguiente! ¡Siguiente lugar! ¡El siguiente!’”, agregó. Sin duda, Jessica Biel no está dispuesta a eliminar la singular prohibición que hay en su casa.

Películas destacadas de Jessica Biel

‘The Texas Chainsaw Massacre’ (2003)

‘Blade: Trinity’ (2004)

‘Cellular’ (2004)

‘Stealth’ (2005)

‘The Illusionist’ (2006)

‘Next’ (2007)

‘I Now Pronounce You Chuck & Larry’ (2007)

‘Easy Virtue’ (2008)

‘Valentine’s Day’ (2010)

‘The A-Team’ (2010)

‘Total Recall’ (2012)

‘Hitchcock’ (2012)

‘The Book of Love’ (2016)

