John Cena explicó cómo ha cambiado su vida tras ser diagnosticado con cáncer de piel. Además, reveló qué le habría gustado saber antes de recibir la noticia. El actor y actual luchador de la WWE fue diagnosticado dos veces: la primera vez le encontraron una mancha sospechosa en el músculo pectoral izquierdo. Un año después, otra mancha en el trapecio superior izquierdo también resultó cancerosa.

“Me llamaron dos veces para decirme: ‘Oye, tienes que volver porque la biopsia es cancerosa’”, recuerda Cena, de 48 años. “Esa información es aleccionadora y me impulsó a cambiar de vida”.

A partir de ese momento, decidió tomarse en serio la salud de su piel e incorporar el uso de protector solar en su rutina diaria.

Esta experiencia lo llevó a ser el rostro de la nueva campaña de Neutrogena para su Protector Solar Líquido Facial Mineral Ultra Sheer SPF 70. Su objetivo ahora es claro: promover el cuidado de la piel entre los hombres.

John Cena está casado con la ingeniera Shay Shariatzadeh. Se casaron en una ceremonia privada en octubre de 2020. (Foto: VALERIE MACON / AFP) ×

“El cuidado de la piel es un término y un tema más aceptable y aceptado entre las mujeres”, declaró a USA Today. “Las conversaciones entre hombres pueden ser más difíciles de iniciar. Pero no tiene por qué ser así“, agregó.

Según Cena, los hombres están empezando a ser más conscientes del autocuidado: “Creo que tenemos que hacerlo más común”.

Estadísticas muestran que las mujeres tienen el doble de probabilidades que los hombres de usar protector solar. Además, a los 50 años, el riesgo de desarrollar melanoma es más alto en los hombres. Y en cualquier edad, ellos también tienen más probabilidades de morir a causa de este tipo de cáncer, según la Academia Americana de Dermatología.

“El FPS está más extendido entre las mujeres, y eso se debe a que está directamente relacionado con la belleza”, afirma Cena. Él cree que la rutina de cuidado de la piel femenina, que incluye el protector solar, es un buen ejemplo que los hombres deberían seguir.

John Cena ha actuado en varias películas, incluyendo The Marine, 12 Rounds, Bumblebee, Fast X y Barbie. (Foto: VALERIE MACON / AFP) ×

“Si alguien usa protección solar porque no quiere que le salgan arrugas, es como si alguien fuera al gimnasio y dijera: ‘Quiero estar musculado’. Sin embargo, estar ‘hecho polvo’ es esencialmente tomar decisiones más saludables”, explicó.

Cena insiste en que cuidar la piel no requiere grandes esfuerzos. “He hecho algunas cosas bastante aspiracionales en el departamento de fuerza y salud, en cuanto a elecciones nutricionales y regímenes de entrenamiento, y eso es algo realmente complicado, difícil”, dijo. “Pero llevar protección solar es como lavarse los dientes”.

Incluso añadió que le gustaría que los hombres tuvieran un bote de protector solar junto a su pasta dental para recordarlo a diario.

“Mi perspectiva de la vida ha cambiado, pero he tenido que recibir noticias realmente aleccionadoras”, afirma. “No quiero que nadie llegue a esa situación, así que intento utilizar mi plataforma para adelantarme a ella”.

John Cena ha ganado 17 campeonatos mundiales en la WWE, superando el récord de Ric Flair. (Foto: Punit PARANJPE / AFP) ×

Además, recientemente confesó haberse sometido a un trasplante de pelo debido al acoso constante en redes sociales.

“Me destrozaron por un problema genético que no puedo controlar. Al unísono, me hacen sentir pequeño y me avergüenzan. Eso es acoso y no está bien. Gracias por intimidarme para que me opere el pelo. Hasta ahí me han llevado”, reveló.

Cena no se avergüenza de su decisión y explicó: “No es ninguna vergüenza. Le pasa a siete de cada diez hombres. Tengo un problema. Intento solucionarlo”.

En el programa The Pat McAfee Show, donde habló del procedimiento, aclaró: “Tienes que coger el [pelo] de un lado y plantarlo en la parte superior”. Y añadió: “Tarda un poco en entrar”.

Durante su aparición en el programa, Cena llevaba un sombrero negro y una camiseta, y comentó que espera ver resultados en las próximas semanas. “Espero que en un par de meses tenga mejor aspecto”, dijo con optimismo, y bromeó: “Pero no puedo dejarme crecer el bigote. No tengo nada”.