John Cena sabe bien lo que es recibir comentarios negativos sobre su apariencia. A sus 48 años, el reconocido luchador de la WWE confesó que decidió hacerse un trasplante capilar después de escuchar durante años cómo los fanáticos se burlaban de su calvicie.

“La edad es un factor”, reconoció, refiriéndose también a su decisión de retirarse del ring. “No soy tan fuerte ni tan rápido como solía ser. Hice una promesa cuando empecé a hacerme conocido: cuando estuviera un paso más lento, me iría, porque habría chicos igual de hambrientos que yo esperando su oportunidad”.

Sin embargo, hubo una frase en particular que lo empujó a tomar la decisión: “Vi los carteles que decían ‘The Bald (el calvo) John Cena’”, contó a People. “Eso me empujó a ir a ver qué opciones tenía”.

John Cena está casado con la ingeniera Shay Shariatzadeh. Se casaron en una ceremonia privada en octubre de 2020. (Foto: VALERIE MACON / AFP)

El actor se refiere a los carteles que los fanáticos suelen mostrar con la frase ‘The Champ John Cena’, aunque modificados sutilmente para burlarse de su calvicie

Fue a partir de ahí que empezó a buscar soluciones para recuperar su cabello.

“Ahora tengo una rutina: terapia de luz roja, minoxidil, vitaminas, champú, acondicionador... y también me hice un trasplante de cabello en noviembre pasado”, explicó.

En el pasado, John Cena reveló el motivo por el que se sometió a un trasplante de cabello. (Foto: Ethan Miller / Getty Images) / Ethan Miller

Pese a las burlas, el 17 veces campeón de la WWE se encuentra satisfecho con los resultados: “Odio el hecho de que si no hubiera tanta vergüenza al respecto, lo habría hecho hace 10 años. Pensaba que estaba solo, pero entre siete u ocho de cada diez hombres sufren de adelgazamiento o calvicie”.

“Si alguien se va a burlar de mí por eso, no creo que haya nada de qué avergonzarse”, añadió. “Cambió por completo el curso de mi vida”.

Cena incluso comentó que este cambio lo ayudó en su carrera como actor: “Un peinado diferente puede ayudarme a conseguir más papeles y seguir haciendo lo que amo”.

John Cena está haciéndose un nombre en Hollywood, aprovechando su carisma para consolidarse como actor en comedias y películas de acción. (Foto: Amazon Prime Video)

Durante un evento de WWE en Las Vegas, fue aún más directo: “Ustedes gritan, me hacen sentir pequeño y me avergüenzan”, dijo en The Pat McAfee Show.

“Eso es acoso. No está bien. No me gusta. Así que gracias por acosarme hasta que me hice un trasplante capilar. Así de lejos me llevaron”, agregó.

Pérdida de cabello en hombres: señales tempranas y qué hacer al respecto

La calvicie, también conocida como alopecia androgenética, es una condición que afecta a una gran parte de la población masculina. Según la Academia Americana de Dermatología, aproximadamente el 50% de los hombres experimentará algún grado de pérdida de cabello a los 50 años.

Sin embargo, este problema puede comenzar mucho antes. Algunos hombres notan signos de calvicie desde los 20 o 30 años, lo que puede afectar su autoestima y bienestar emocional. El patrón más común es la pérdida de cabello en la coronilla o las entradas.

La genética es el principal factor, aunque también influyen el estrés, la alimentación, ciertas enfermedades y el uso de productos agresivos. Hoy en día existen tratamientos como minoxidil, finasterida o el trasplante capilar, que pueden ayudar a frenar o revertir la pérdida de cabello.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí