John Cena, ganador de WWE Championship 13 veces y el World Heavyweight Championship 3 veces, ha anunciado su retiro esta noche en el Money in The Bank.

“Escucho una opinión mixta ahí fuera. Muchas preguntas. ¿Por qué aquí? De hecho, quiero hablar de Canadá. Quiero hablar de los canadienses. He estado aquí por mucho tiempo, durante dos décadas y he visto todo tipo de audiencias. He vivido momentos increíbles y también malos. Y al final me he dado cuenta que los hardcore fans siempre están a tu lado”, expresó al final del evento.

“Así que todo esos años, una de las cosas más importantes que aprendí es que WWE siempre está encendida y los canadienses también. Este es el lugar perfecto para decir lo que tengo que decir. Pero por qué ahora. Porque es Money in The Bank. El símbolo de la oportunidad, el símbolo de que algo no termina, como lo de esta noche. Todos sabemos que Raw hace historia el año que viene cuando se mueva a Netflix. Yo voy a ser parte de Raw en Netflix y eso va a ser parte de la historia. El Royal Rumble será mi último. Elimination Chamber será mi última. Si estoy aquí es para anunciar, que en Las Vegas, en WrestleMania 2025, será mi última WrestleMania en la que compita”., finalizó.