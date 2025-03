Justin Bieber es un cantante y compositor canadiense que alcanzó la fama siendo muy joven por su éxito musical ‘Baby’ en 2010. Desde entonces, su vida siempre ha estado bajo un reflector. Dicho ello, recientemente él ha llamado la atención por haber hecho una confesión sobre el odio acompañada de una reflexión. Conoce todos los detalles en esta nota.

El artista de 31 años utilizó su cuenta de Instagram (@justinbieber) para compartir un texto en una historia, en el que mencionó lo que le decían cuando era pequeño y cómo eso le hacía sentir. Las palabras que usó realmente fueron inesperadas para sus seguidores.

“De niño, siempre me decían que no odiara. Pero me hacía sentir que no se me permitía tenerlo, así que no le conté a nadie que lo había tenido”, escribió primero. “Lo que me hacía sentir como si me estuviera ahogando, sintiéndome insegura al reconocerlo”, agregó.

Justin Bieber se casó con la modelo Hailey Bieber en 2018, con quien tiene un hijo llamado Jack Blues, que nació en agosto de 2024. (Foto: XNY / Star Max / Getty Images)

Cree que solo se puede dejar ir el odio

Después de ello, Justin Bieber indicó que cree que solo se puede dejar ir el odio, pero que para ello primero hay que reconocer que está ahí. “¿Cómo no íbamos a sentir odio por todo el dolor que hemos experimentado?”, preguntó. Cabe mencionar que todo su mensaje fue escrito en mayúsculas.

Justin Bieber reveló que llegó a sentir que se ahogaba a causa del odio. (Foto: @justinbieber / Instagram)

También es necesario apuntar que la semana pasada, según People, el cantante también difundió una historia en Instagram donde se pronunció sobre las veces que anteriormente dudó de sí mismo.

“La gente me dijo toda mi vida ‘Wow Justin, te mereces eso’. Y yo personalmente siempre me he sentido indigno”, escribió el 13 de marzo. “Como si fuera un fraude, como si cuando la gente me decía que merecía algo, me hiciera sentir furtivo, como si supieran lo que pienso”, añadió el artista, que se convirtió en padre en agosto de 2024, cuando nació su hijo Jack Blues, fruto del amor que tiene con su esposa Hailey Bieber.