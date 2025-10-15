Kim Kardashian compartió las razones que la llevaron a poner fin a su matrimonio con Kanye West después de ocho años juntos. En el podcast Call Her Daddy, la empresaria confesó que la falta de seguridad emocional y financiera fue determinante para su decisión de divorciarse del rapero.

Durante la conversación, la presentadora Alex Cooper le preguntó cuál había sido “la gota que colmó el vaso” en una relación que, según la propia Kim, llegó a volverse “tóxica” en algunos momentos.

“Había muchas cosas con las que no podía lidiar”, comenzó diciendo la socialité. “No me gustaba la sensación de que alguien hablara mal de mis hijos, de mi abuela, de mis tías… todos esos sentimientos. Si alguien se siente así, entonces no deberíamos estar juntos”.

Kardashian también recordó los momentos en que West hizo públicas situaciones personales sin su consentimiento, como cuando reveló que la pareja había considerado un aborto durante su embarazo de North.

La socialité aseguró que su salud mental comenzó a deteriorarse y que tomó la decisión de separarse pensando en el bienestar de sus hijos. (Foto: Call Her Daddy / YouTube)

Además, describió lo difícil que fue vivir sin estabilidad emocional ni financiera, relatando un episodio en el que volvió a casa y encontró cinco Lamborghinis que poco después desaparecieron porque West los había regalado.

“Nunca sabes con qué te vas a despertar, y esa es una sensación realmente inquietante. La falta de estabilidad fue un gran problema”, afirmó.

La fundadora de Skims, de 44 años, confesó que uno de sus mayores temores tras la separación era quedar fuera del mundo de la moda y el arte, al que había ingresado gracias a Kanye; sin embargo, aseguró que los mejores proyectos de su carrera llegaron justo después del divorcio.

“Fue el universo recompensándome, mostrándome que estaba yendo en la dirección correcta”, expresó. “Es importante prestar atención a las señales de la vida y cómo pueden guiarte a tomar buenas decisiones. No tengo ningún arrepentimiento. Tengo cuatro bebés hermosos y maravillosos.”

Kardashian recordó episodios de inestabilidad, como cuando el rapero regaló sus autos de lujo durante una crisis. (Foto: Angela Weiss / AFP)

Kim también explicó que su decisión estuvo motivada por sus hijos: North, de 12 años, Saint, de 9, Chicago, de 7, y Psalm, de 6.

“Una vez que mi salud mental empieza a verse afectada y no puedo ser la madre que necesito ser, alguien tiene que asumir ese rol”, comentó. “Tuve que salvarme a mí misma para poder ser una mejor mamá. Creo que cuando sean mayores, podrán entenderlo todo.”

El final del matrimonio también quedó registrado tanto en el reality ‘Keeping Up With the Kardashians’ como en el documental ‘In Whose Name?’, donde se mostraron momentos de tensión.

Pese a todo, Kim afirmó no tener arrepentimientos y consideró que su separación le permitió crecer y reencontrarse consigo misma. (Foto: AFP)

En una de las escenas más recordadas, Kim rompió en llanto al saber que Kanye había dejado de tomar su medicación. Diagnosticado con trastorno bipolar, aunque después aseguró ser autista, el artista tuvo varios episodios públicos que preocuparon a la familia.

Finalmente, Kim pidió el divorcio en 2022, y al año siguiente, West se casó con la arquitecta Bianca Censori.

Kanye West: polémicas sobre salud mental y vida personal

Desde hace años, el comportamiento de Kanye West, legalmente conocido como Ye, genera polémica y suele ser relacionado con su diagnóstico de trastorno de bipolaridad. El cantante ha utilizado las redes sociales para hacer acusaciones erráticas contra su familia, incluyendo a su exesposa Kim Kardashian. Su breve candidatura presidencial en 2020 también intensificó las preocupaciones sobre su estabilidad mental.

West causó indignación con comentarios sobre temas históricos y sociales. Una de las controversias más recordadas fue cuando sugirió que la esclavitud “sonaba como una elección”. Además, el cantante hizo comentarios contra los judíos, asegurando que controlan diversos aspectos del mundo, incluyendo medios de comunicación, la industria musical y las finanzas. Asimismo, en una entrevisto alabó a Adolf Hitler y expresó sentimientos de simpatía por el dictador.

Sus acciones y palabras tuvieron graves repercusiones en el aspecto comercial. Los comentarios antisemitas llevaron a la ruptura inmediata de su millonaria asociación con Adidas y otras marcas.

