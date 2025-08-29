Ha marcado su apoyo a diversas iniciativas que destacan los derechos de las personas en más de una ocasión desde sus conocimientos en derecho y hoy vuelve a destacar por sus comentarios en contra de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ). La celebridad y empresaria Kim Kardashian alzó su voz desde Venecia a donde llegó para aceptar el Premio de Liderazgo Diane von Furstenberg (DVF) por su defensa de la reforma de la justicia penal y pidió “proteger a las personas que realmente han apoyado y construido nuestro país”, destacando el papel clave de los extranjeros en suelo estadounidense, en el marco de la ofensiva migratoria de Donald Trump. Aquí todos los detalles de lo que dijo.

En medio de la ofensiva del Gobierno que implementó el mayor programa de deportaciones masivas en la historia de EE.UU., donde se busca detener a todo aquel que no tenga papeles o estatus legal en el país para deportarlo, la integrante del popular clan Kardashian no dejó de dar su opinión sobre las operativos de la agencia federal que, según recalcan desde la Casa Blanca a Newsweek, buscan “hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro, sin importar lo que las celebridades de la élite de Hollywood tengan que decir al respecto”.

Kim Kardashian está en Italia invitada al Festival de Cine de Venecia. (Foto: Getty Images) / Stefano Mazzola

Kim Kardashian rechaza las redadas de ICE

Antes de ingresar a la ceremonia donde recibiría el Premio de Liderazgo Diane von Furstenberg (DVF), ella expresó su oposición a las redadas en las que ya se han deportado a casi 200.000 personas desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

“En las noticias se oye: ‘Se trata de personas que han cometido estos crímenes y que intentan ayudar a nuestro país’. Pero luego se oye hablar de todas las personas que han trabajado tan duro para construir nuestro país, y de tantas personas que son parte integral de él que se ven afectadas. Gente que conozco. Gente que conocen mis amigos”, aseguró destacando que no solo se detiene a los ilegales criminales, sino a personas trabajadoras y con buenas intenciones en el país.

No es la primera vez que la empresaria se manifiesta en contra de las políticas migratorias que se han endurecido en Estados Unidos desde el inicio del segundo mandato de Trump. (Foto: Getty Images) / Chad Salvador

Esta no es la primera vez que se manifiesta sobre este tema que es tendencia en Estados Unidos. Antes ya lo hizo en su cuenta de Instagram como cuando se dieron las protestas en Los Ángeles contra las redadas y deportaciones masivas de ICE de Trump. Ahí recalcó que se estaban separando personas inocentes y trabajadoras de sus familias, algo que consideró inaceptable y requería denuncia.

Kim Kardashian recibió el premio en Venecia de manos de Chris Young, un hombre al que ayudó a liberar de una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por un delito menor relacionado con drogas.

