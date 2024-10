Desde antes del inicio de la competencia, los participantes de “Las Estrellas Bailan en Hoy 2024″ se han preparado con mucha dedicación para demostrar todo su talento y destreza en la danza. Y, aunque nombres como La Divaza, Alana Linares y Nacho Casano aparecen en la lista de concursantes, muchos fans se quedaron con las ganas de ver a La Bebeshita en el reality de Las Estrellas. Pero, ¿por qué la influencer quedó fuera del show? Pues, en esta nota, te cuento todo lo que debes saber al respecto.

Vale precisar que La Bebeshita es una influencer y creadora de contenido mexicana que ganó reconocimiento tras su participación en programas como “Enamorándonos” y “La Casa de los Famosos 4”.

Nacida bajo el nombre de Daniela Alexis Barceló Trillo, hoy por hoy cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales, lo que refleja su gran popularidad en las plataformas digitales.

La Bebeshita es una conductora, influencer, cantante y estrella de reality shows (Foto: @bebeshitadany / Instagram)

¿POR QUÉ LA BEBESHITA QUEDÓ FUERA DE “LAS ESTRELLAS BAILAN EN HOY 2024”?

Aunque se había especulado mucho sobre su posible aparición en “Las Estrellas Bailan en Hoy 2024″, La Bebeshita confesó que tuvo que rechazar la oferta de ingresar al reality de baile debido a un tema médico.

Resulta que la influencer se sometió a una cirugía de nariz para cuidar su salud, luego de que una anterior intervención quirúrgica no la dejara satisfecha.

Así lo contó en una entrevista difundida por Ernesto Buitron: “Estoy estrenando nariz, otra vez tuve problemas con una cirugía mala y me volví a operar por eso (...) Ya tenía problemas para respirar, tenía muchas alegrías, me explicaban que por qué estaba mal, goteaba mucho, estaba chueco el tabique”.

“Me dijo el doctor que fue una operación difícil, tardó como cinco horas (...) Sacó una cosa medio extraña que la voy a mandar a patología porque en verdad no sé qué tengo en la nariz…ya no sabes que doctor, te pone cosas que ni te enteras ni nada”, agregó.

LA BEBESHITA DEBIÓ RECHAZAR SU INGRESO A “LAS ESTRELLAS BAILAN EN HOY 2024”

La mexicana aseguró que la operación y los días de recuperación le impidieron ingresar a “Las Estrellas Bailan en Hoy 2024″, pese a que había conversado con la productora Andrea Rodríguez e, incluso, la producción habría estado en busca de su pareja para la competencia.

“No voy a entrar (al reality), justamente por la nariz, se me complicó, no calculé bien los días y las fechas (...) Estaba en planes de entrar, pero ni me consiguieron pareja al final, es que nadie me aguanta, estoy bien grandota, bien pesada, bien grande y no me consiguieron pareja”, puntualizó.

¿QUIÉNES SON LOS PARTICIPANTES CONFIRMADOS DE “LAS ESTRELLAS BAILAN EN HOY 2024”?

A diferencia de La Bebeshita, estas son las celebridades que sí forman parte del elenco de “Las Estrellas Bailan en Hoy 2024″:

Mariana Ochoa

Jonathan Becerra

Paola Durante

Lorena de la Garza

Juan Solo

Jorge Anzaldo

Daniela Aedo

Caeli

Alana Linares

Ivanna

Sandra Itzel

La Divaza

Nacho Casano

Pepe Valdivieso

Aristeo Cázares

Daniela Fainus

Tanya Vázquez

Diego Herrera

Kim Shantal

Nicole Chávez

La Divaza forma parte del reality "Las Estrellas Bailan en Hoy 2024" (Foto: TelevisaUnivision)