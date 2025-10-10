Danielle Jonas, esposa de Kevin Jonas, decidió hablar abiertamente sobre los síntomas y el diagnóstico de la enfermedad de Lyme que ha enfrentado recientemente. La mujer de 39 años explicó que todo comenzó cuando notó una caída excesiva de cabello, lo que la llevó a buscar ayuda médica.

“Trataron de decirme que era ansiedad. Finalmente, me hicieron una biopsia que mostró que realmente tenía la enfermedad de Lyme”, contó Danielle en una entrevista con la revista Parents.

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana transmitida por la picadura de una garrapata de patas negras, también conocida como garrapata del venado.

Los médicos inicialmente pensaron que se trataba de ansiedad, pero una biopsia confirmó la infección. (Foto: @daniellejonas / Instagram)

Sus síntomas incluyen fiebre, escalofríos, cansancio, dolores musculares y articulares, inflamación de los ganglios, pérdida de cabello y erupciones en la piel, entre ellas la característica erupción en forma de diana. Si no se trata a tiempo, puede provocar problemas neurológicos, cardíacos o artritis crónica.

Años antes del diagnóstico, Danielle ya había presentado síntomas de eccema, una afección que empeoró durante su batalla con Lyme.

“Tenía eccema en el cuero cabelludo, probablemente por la inflamación [causada por la enfermedad]”, explicó. “La pérdida de cabello fue muy traumática. Llegó un punto en el que quise usar una peluca”.

Jonas explicó que sufrió pérdida de cabello y eccema, lo que afectó su confianza. (Foto: JOHANNES EISELE / AFP)

Intentó disimular la caída con extensiones capilares, pero estas solo agravaron su eccema. “Tenía que salir y hacer cosas con Kevin. Solo quería sentirme como yo misma”, relató.

El eccema, una forma de dermatitis no contagiosa, provoca irritación, picazón y enrojecimiento de la piel.

Para controlar los brotes, Danielle se puso en “modo detective” y revisó todos los productos que usaba en su piel y su ropa. Descubrió que cambiar a un detergente hipoalergénico (All Free Clear) hizo una gran diferencia, tanto que ahora colabora con la marca, la cual cuenta con el respaldo de la National Eczema Association.

Ahora comparte su experiencia para concienciar sobre la enfermedad y apoyar a quienes viven con condiciones similares. (Foto: @daniellejonas / Instagram)

Danielle, casada con Kevin desde 2009, es madre de Alena (11) y Valentina (8). Su experiencia le ha servido para acompañar a sus hijas cuando sufren de eccema. “Ellas vieron todo lo que pasé, así que cuando tienen un brote, les digo: ‘Esto va a pasar’”, comentó.

Además, les aconseja mantener rutinas de cuidado simples y evitar modas que puedan irritar la piel: “Tuve que frenar un poco a Alena. Quiere probar productos nuevos, pero le pregunto: ‘¿Prefieres divertirte o controlar el brote?’ Eso la ayuda a calmarse”.

Danielle Jonas se une así a otras celebridades que compartieron públicamente su lucha contra la enfermedad de Lyme, como Justin Timberlake, Bella Hadid, Shania Twain, Avril Lavigne y Amy Schumer.

Lo que debes saber sobre la enfermedad de Lyme

La Enfermedad de Lyme es la infección transmitida por garrapatas más común, causada por la bacteria Borrelia. Los humanos se contagian por la picadura de la garrapata del ciervo infectada, pero la bacteria solo suele transmitirse si la garrapata estuvo adherida por más de 24 horas.

El signo más importante de la infección temprana es el eritema migratorio, una erupción cutánea que se expande y a menudo tiene forma de diana. Otros síntomas iniciales incluyen fiebre, fatiga y dolor articular. Sin tratamiento oportuno, la infección puede volverse grave, afectando las articulaciones (artritis), el corazón y el sistema nervioso.

El tratamiento consiste en la administración de antibióticos, siendo más efectivo en las primeras etapas. Para prevenirla, debes usar repelente y vestimenta protectora al aire libre. La medida más importante es revisar minuciosamente tu cuerpo y tu ropa después de estar en zonas de riesgo para extraer cualquier garrapata de inmediato.

