El exjugador de la NFL y miembro del Salón de la Fama, Eric Dickerson, lanzó un contundente mensaje al cantante puertorriqueño Bad Bunny: que no participe en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl si realmente no siente aprecio por Estados Unidos. Sus declaraciones se dieron tras ser abordado por un fotógrafo de TMZ en el aeropuerto de Los Ángeles (LAX).

Dickerson explicó que había escuchado ciertos comentarios del artista sobre el país y consideró que una figura con esas opiniones no debería formar parte de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

“Soy de Estados Unidos, amo a mi país. Y si no te gusta Estados Unidos, simplemente vete de aquí y no vengas”, afirmó.

Eric Dickerson declaró que había escuchado supuestos comentarios del artista sobre el país y consideró inapropiado que represente al evento deportivo más importante del año. (Foto: DAVID MAXWELL / AFP)

Cuando el reportero le recordó que Bad Bunny es ciudadano estadounidense por ser originario de Puerto Rico, el exjugador dijo: “Sé que Puerto Rico es parte de Estados Unidos, pero no es el Estados Unidos. Así es como lo veo, así es como me siento”.

El exdeportista no precisó qué declaraciones del artista habían motivado su molestia, aunque varios políticos republicanos, incluido el expresidente Donald Trump, también se mostraron en contra de la posible participación de Bad Bunny en el evento.

“Nunca he oído hablar de él, no tengo idea de quién es. No sé por qué hacen esto. Es una locura”, declaró el mandatario.

Bad Bunny fue criticado por algunas figuras políticas tras sus recientes declaraciones sobre su gira y su monólogo en Saturday Night Live. (Foto: @badbunnypr / Instagram)

Como se recuerda, el cantante, que recientemente fue reconocido como el número uno en la lista de los Top Latin Artists del siglo XXI de Billboard, generó polémica semanas atrás al explicar que su gira “DeBí TiRAR MáS FOToS” no incluiría fechas en Estados Unidos continentales por temor a redadas migratorias de ICE.

Además, durante su presentación como anfitrión en el estreno de temporada de Saturday Night Live, Bad Bunny ironizó sobre las críticas recibidas: “Si no entienden mi idioma, tienen cuatro meses para aprender”.

Dickerson, sin embargo, no se tomó la broma con humor. “Si Bad Bunny dijo algo sobre Estados Unidos, que no venga a presentarse aquí. Quédate en tu país”, insistió.

El show del Super Bowl LX se celebrará el 8 de febrero de 2026 en California. (Foto: AFP)

Super Bowl LX: cuándo y dónde será

El Super Bowl LX (60), que será la final de la temporada 2025 de la NFL, se celebrará el domingo 8 de febrero de 2026. El partido se jugará en el Levi’s Stadium, ubicado en la ciudad de Santa Clara, California, que es la casa de los San Francisco 49ers.

Este estadio volverá a ser el anfitrión del gran evento deportivo una década después de haber albergado el Super Bowl 50 en 2016.

El artista principal que encabezará el famoso espectáculo de medio tiempo (Halftime Show) será el puertorriqueño Bad Bunny.

Con esta actuación, el cantante de reguetón y trap latino hará historia al ser el primer artista masculino latino en encabezar en solitario este evento, siguiendo a la presentación de Kendrick Lamar en la edición anterior.

