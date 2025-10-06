Mark Sánchez, exmariscal de campo de la NFL y actual analista deportivo, se encuentra hospitalizado en condición estable luego de un confuso incidente ocurrido la madrugada del sábado en Indianápolis. Lo que comenzó como una emergencia médica terminó con su arresto por parte de la policía local.

Según el Departamento de Policía Metropolitana de Indianápolis (IMPD), el hecho se registró cerca de las 12:30 a.m., a menos de dos kilómetros del estadio Lucas Oil.

En el lugar se reportó una pelea entre dos hombres adultos, uno con cortes y otro con heridas compatibles con apuñalamiento. Ambos fueron trasladados a un hospital, donde Sánchez permanece bajo atención médica.

La policía informó que el hecho se registró cerca del estadio Lucas Oil y que el exdeportista fue arrestado por tres cargos menores. (Foto: John Dunn / AP)

Las autoridades detallaron que, tras revisar las imágenes de video del suceso, determinaron arrestar a Sánchez por tres cargos menores: agresión con lesiones, ingreso ilegal a un vehículo motorizado e intoxicación pública. La Fiscalía del Condado de Marion será la encargada de decidir si se formalizan los cargos.

FOX Sports, cadena para la que Sánchez trabaja como comentarista, informó que el exjugador se encuentra estable y agradeció la labor del personal médico que lo atiende.

“Nuestros pensamientos están con Mark y su familia. Pedimos respeto por su privacidad durante este momento”, expresó la cadena en un comunicado.

FOX confirmó que Sánchez se encuentra estable y agradeció la atención del equipo médico. (Foto: Matt Rourke / AP) / Matt Rourke

Quién es Mark Sánchez

Mark Sánchez es un exjugador de fútbol americano profesional de ascendencia mexicana que se desempeñó como quarterback (mariscal de campo) en la National Football League (NFL) y que, tras su retiro, se consolidó como analista deportivo.

Nació en Long Beach, California, siendo el tercer hijo de Nick Sr. y Olga Sánchez. Sus padres se divorciaron cuando él tenía cuatro años, y él y sus hermanos, Nick Jr. y Brandon, se quedaron con su padre, aunque su madre siguió involucrada en su crianza. Su familia tiene profundas raíces mexicanas, con bisabuelos de Zacatecas y Jalisco.

Sánchez jugó fútbol americano universitario para los USC Trojans de la Universidad del Sur de California. En su único año como quarterback titular de tiempo completo en 2008, lideró a los Trojans a un récord de 12-1. Estos logros en USC lo llevaron a ser seleccionado en el draft de la NFL de 2009.

Mark Travis John Sánchez es un exjugador de fútbol americano estadounidense que se desempeñaba en la posición de quarterback. (Foto: @mark_sanchez / Instagram)

Su carrera profesional en la NFL comenzó cuando fue elegido por los New York Jets con la quinta selección global de la primera ronda del draft de 2009. En su primera temporada, se convirtió en el cuarto quarterback novato en ganar su primer partido de postemporada.

Con los Jets, Sánchez jugó en las temporadas de 2009 a 2012, llevando al equipo a los playoffs en su primer y segundo año. Posteriormente, jugó para equipos como los Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys y Washington Redskins.

Después de su carrera como jugador, Mark Sánchez pasó a trabajar como comentarista y analista deportivo. Primero participó en ESPN y luego se integró a Fox Sports, donde es reconocido como una de las voces de análisis de la NFL. Su origen latino y ser una figura visible en la NFL lo han convertido en un modelo a seguir para la juventud mexicano-estadounidense.

