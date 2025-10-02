El manager de D4vd salió al frente para desmentir los rumores que lo vinculan a la muerte de Celeste Rivas Hernández, una adolescente de 14 años hallada sin vida en el maletero de un Tesla abandonado perteneciente al cantante.

Josh Marshall, fundador de la compañía Mogul Vision y representante de artistas, respondió a un video en TikTok que lo señalaba como “muy involucrado” en el caso.

“Este video es falso y la persona está desinformada. Esta será la única vez que hablaré de este asunto. POR AHORA”, escribió.

Marshall calificó los rumores de “falsos” y aseguró que no tiene vínculos ni conocimiento del caso. (Foto: @d4vddd / Instagram)

En sus declaraciones, Marshall arremetió contra quienes difundieron acusaciones sin pruebas: “¿Cómo te atreves a decir algo así sin hechos?”. Además, negó rotundamente haber estado en una casa de lujo en Hollywood, cerca del lugar donde apareció el cuerpo, aclarando que la mayor parte de su trabajo lo realiza a distancia.

“Este ha sido un momento muy duro para mi familia. Soy padre de tres hijos, mi hija tiene 14 años y esta noticia está afectando muchas vidas. Nunca recibí correos, no soy compañero de cuarto de nadie, vivo con mi esposa y mis hijos a tiempo completo”, señaló.

El representante también rechazó los rumores sobre un supuesto correo de 2024 que habría sido enviado por la familia de Rivas cuando ella se fugó anteriormente.

El manager negó haber recibido correos de la familia de la joven ni tener propiedades o vehículos en California. (Foto: Go Fund Me)

Según un investigador privado citado por LA Magazine, ese mensaje nunca fue respondido, aunque la menor regresó a casa al día siguiente, lo que desató especulaciones sobre un posible aviso del manager.

Marshall insistió en que no tiene autos registrados en California ni vehículos suyos en ese estado. “Por favor, usen hechos con evidencia cuando hagan comentarios”, pidió en su mensaje.

La oficina forense aún no determina la causa de muerte, mientras que el equipo del cantante afirma que él coopera con las investigaciones. (Foto: d4vd / Instagram)

Cabe agregar que el cuerpo de Celeste fue encontrado a inicios de septiembre, un día después de su cumpleaños número 15, aunque llevaba varias semanas fallecida.

La oficina forense del condado de Los Ángeles aún no determina la causa de la muerte. Por su parte, D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke, aún no es considerado sospechoso. Según su equipo, el cantante estuvo cooperando con las autoridades en todo momento.

Lo que debes saber sobre el caso Celeste Rivas - D4vd

Los restos de Celeste Rivas, identificados como los hallados en el maletero del Tesla vinculado con D4vd, ya fueron entregados a su familia para los servicios funerarios.

Hasta el momento las autoridades no han revelado la causa exacta de su muerte. El hallazgo se investiga como posible homicidio.

El cantante D4vd suspendió el resto de su gira en EE. UU. y canceló lanzamientos musicales programados tras el descubrimiento del cuerpo.

Marcas y colaboradores se distanciaron de él: por ejemplo, Kali Uchis expresó que está en proceso de eliminar su colaboración “Crashing” de plataformas de streaming.

Un videoclip del artista que muestra la imagen de un cuerpo siendo metido en un maletero ha generado polémica, pues algunos lo vinculan con el caso como posible simbolismo o pista.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí