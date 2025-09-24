Una nueva pista podría ayudar a la policía a reconstruir los últimos días de Celeste Rivas, la adolescente hallada muerta en el maletero del auto del cantante D4vd. Investigadores revisan ahora un video captado en uno de los conciertos del artista a finales de agosto, donde una joven con un gran parecido a Rivas aparece entre el público.

El portal TMZ obtuvo imágenes del show que D4vd ofreció en Silver Spring, Maryland, el 24 de agosto. En la grabación se ve a una chica en un balcón del recinto que coincide en peinado, contextura y vestimenta con Celeste Rivas. Para los agentes, si se confirma que es ella, el material permitirá precisar su paradero en los días previos a que su cuerpo desmembrado fuera hallado el 8 de septiembre en Los Ángeles.

Según el reporte, la joven del video vestía un top negro y jeans azules desgastados, la misma ropa que, de acuerdo con la policía, llevaba Rivas cuando fue encontrada sin vida dentro del Tesla del músico. En la escena se observa que la chica permanece quieta mientras un hombre a su lado baila, todo mientras D4vd actuaba en el escenario.

En las imágenes se ve a una joven con su misma ropa y aspecto, observando el concierto desde un balcón. (Foto: Oficina del Sheriff del condado de Riverside)

Ese mismo día, TMZ informó que Rivas tenía un pasado difícil, marcado por fugas de casa. La semana anterior ya había salido a la luz una fotografía íntima en la que se la ve junto al artista, cuyo verdadero nombre es David Anthony Burke, lo que reforzó la hipótesis de que mantenían una relación.

En la imagen, ambos están sentados en un sillón verde de un local, con ella viéndolo de forma cariñosa, mientras que él viste una camiseta negra con un gráfico de araña blanca, la misma que lucía en otra foto tomada con Billie Eilish en 2023.

La investigación incluyó un registro en la casa del cantante, en las colinas de Hollywood, de donde la policía salió con varias bolsas de evidencias y una computadora. Mientras tanto, antiguos videos en redes sociales volvieron a cobrar relevancia.

El hallazgo coincide con viejas publicaciones y una canción del cantante que mencionan a “Celeste”. (Foto: EFE)

En una transmisión de enero de 2024, Celeste le pedía a D4vd que respondiera a una pregunta de un seguidor. Poco después, el músico compartió un clip de TikTok donde un hombre corta carne fría, insinuando que era la “forma correcta” de tratar a una pareja que “habla con otros”.

La publicación generó escalofríos tras el hallazgo del cuerpo. “Esto me enferma sabiendo que la encontraron desmembrada. Pobre chica, justicia para Celeste”, escribió un usuario.

El Daily Mail informa que un creador de contenido llamado Brayan, autor del video mencionado, aclaró que su TikTok era solo una broma sobre una tendencia de pepinos y que “no estaba relacionado con ningún evento actual ni con figuras públicas”.

Las autoridades ya registraron la casa del artista y continúan recabando pruebas para esclarecer el caso. (Foto: d4vd / Instagram)

Los internautas también revisaron su música, recordando el tema de 2022 Romantic Homicide y, sobre todo, una canción de diciembre de 2023 titulada Celeste_Demo unfin, cuyas letras describen a una joven con rasgos similares a los de Rivas.

En ellas se escucha: “Oh, Celeste / La chica con mi nombre tatuado en el pecho / Huelo su aroma en mi ropa como a cigarrillos / Oigo su voz cada vez que respiro / Estoy obsesionado”.

En otra parte agrega: “Oh, Celeste / Temes que solo me ames cuando estás sin ropa / Pero te ves tan increíble con ese vestido / Extrañarte tanto me deprime / Pero divago, porque…”.

Hasta ahora, no está claro si el artista realmente hablaba de la adolescente en esa canción.

Lo que debes saber sobre el caso Celeste Rivas - D4vd

Los restos de Celeste Rivas, identificados como los hallados en el maletero del Tesla vinculado con D4vd, ya fueron entregados a su familia para los servicios funerarios.

Hasta el momento las autoridades no han revelado la causa exacta de su muerte. El hallazgo se investiga como posible homicidio.

El cantante D4vd suspendió el resto de su gira en EE. UU. y canceló lanzamientos musicales programados tras el descubrimiento del cuerpo.

Marcas y colaboradores se distanciaron de él: por ejemplo, Kali Uchis expresó que está en proceso de eliminar su colaboración “Crashing” de plataformas de streaming.

Un videoclip del artista que muestra la imagen de un cuerpo siendo metido en un maletero ha generado controversia, pues algunos lo vinculan con el caso como posible simbolismo o pista.

