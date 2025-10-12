Leonardo DiCaprio fue, durante mucho tiempo, objeto de comentarios por su historial amoroso con mujeres mucho más jóvenes, lo que incluso dio origen a la teoría de que el actor tenía una supuesta “regla de los 25 años”; sin embargo, el protagonista de Titanic, de 50, parece haber roto ese patrón con su actual pareja, la modelo italiana Vittoria Ceretti, de 27.

Según fuentes cercanas, la relación entre ambos no solo es diferente, sino que cuenta con la aprobación de una persona muy importante para el actor: su madre, Irmelin Indenbirken.

“Vittoria es muy distinta a las otras chicas con las que ha salido”, reveló un informante a The Sun. “Fue más difícil impresionarla; es muy italiana y tiene expectativas altas”.

Según fuentes cercanas, la modelo es muy distinta a las mujeres con las que el actor ha salido anteriormente y logró ganarse rápidamente la simpatía de su madre. (Foto: KIRAN RIDLEY / AFP)

El mismo medio destacó que la modelo logró conectar de inmediato con la madre de Leonardo y que, además, lleva un estilo de vida propio y activo. “Ella es la que tiene la agenda llena y una vida de jet-set, no se dedica únicamente a seguirlo a él”, agregó la fuente.

En marzo, Vittoria habló por primera vez sobre su relación con DiCaprio en una entrevista con Vogue France. Contó que se conocieron en Milán, aunque prefirió no dar más detalles. Asimismo, confesó ser fan del clásico Titanic, estrenado en 1997, un año antes de que ella naciera. “¿Quién no lo ha visto? ¿O no le ha gustado? Es una película icónica”, comentó.

Durante esa conversación, la modelo habló también sobre la solidez del vínculo que comparte con el actor. “Es algo que se aprende: si lo que vives es real, si sabes que se aman, no hay razón para alarmarse. Porque el amor protege y da confianza”, expresó.

Vittoria reveló que se conocieron en Milán y destacó que su vínculo con el actor se basa en confianza y amor verdadero. (Foto: ETIENNE LAURENT / AFP)

Además, aseguró que mantiene una excelente relación con la familia de Leonardo, especialmente con su madre.

Los rumores sobre un posible compromiso circularon a finales de 2024, aunque la pareja nunca lo confirmó. Antes de su romance con Vittoria, DiCaprio mantuvo una relación de varios años con la actriz argentina Camila Morrone, también de ascendencia italiana, la cual terminó poco antes de que ella cumpliera 25 años.

La pareja fue vista por primera vez en 2023 y continúa disfrutando de una relación estable y discreta. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Leonardo y Vittoria fueron vistos juntos por primera vez en el verano de 2023 durante una cita en Los Ángeles. Poco después, se los volvió a ver bailando en un club de Ibiza.

Según informes, su primer encuentro ocurrió en el Festival de Cannes de ese mismo año, durante el estreno de ‘Killers of the Flower Moon’, marcando el inicio de una historia que parece haber cambiado la fama romántica del actor.

Lo que debes saber sobre Vittoria Ceretti

Vittoria Ceretti es una supermodelo italiana nacida en Brescia el 7 de junio de 1998. Su carrera en el mundo de la moda despegó tras ser finalista en el concurso Elite Model Look de Italia en 2012, cuando tenía tan solo 14 años.

Desde entonces, se ha consolidado como una de las modelos más destacadas de la industria, desfilando para las principales casas de moda del mundo, incluyendo Chanel, Versace, Dolce & Gabbana, Prada y muchas más. También apareció en numerosas portadas de revistas de moda como Vogue y participó en campañas publicitarias de alto perfil.

