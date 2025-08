Liam Neeson no deja de ser tema de conversación en las redes sociales por su presunta relación sentimental con Pamela Anderson. Por lo tanto, obtener declaraciones de su persona es algo fundamental para muchos medios de comunicación. Precisamente, hace poco el actor participó en una entrevista y ahí reveló lo que sintió tras la muerte de su personaje en ‘Star Wars’. En las siguientes líneas podrás conocer lo que manifestó.

Si eres un gran fanático(a) de las cintas de la mencionada franquicia, sabes muy bien que el artista tuvo un rol protagónico en ‘Star Wars Episode I: The Phantom Menace’ (1999), interpretando nada más y nada menos que a ‘Qui-Gon Jinn’, quien fue el mentor de ‘Obi-Wan Kenobi’ (Ewan McGregor). Lastimosamente para muchos seguidores, su personaje no acabó la cinta con vida, pues fue asesinado por el ‘Sith Darth Maul’ (Ray Park). Justo esa muerte fue abordada por la actual estrella de ‘The Naked Gun’ mientras conversaba con GQ.

Liam Neeson interpretando a ‘Qui-Gon Jinn’ en ‘Star Wars Episode I: The Phantom Menace’. (Foto: Star Wars / YouTube)

“Se supone que soy un ‘Maestro Jedi’, ¿sabes?”

“Sentí que mi muerte fue un poco ingenua. Se supone que soy un ‘Maestro Jedi’, ¿sabes? Mi personaje se lo tragó: ‘Voy a por tu cara. No, no, voy a por tu estómago. ¡Me has pillado!’. Es como decir: ‘¡Por favor!’”, comenzó diciendo.

Liam Neeson es un actor británico que nació el 7 de junio de 1952. (Foto: Bryan Bedder / Getty Images for Paramount Pictures) / Bryan Bedder

“No era precisamente un ‘Maestro Jedi’, pero aun así, fue genial. Y recuerdo que todas las cámaras tenían cables que conectaban a personas con portátiles, ordenadores y demás. Fue muy extraño”, agregó el actor, cuyo personaje, antes de morir, le hizo prometer a ‘Obi-Wan Kenobi’ que iba a ser el maestro de ‘Anakin Skywalker’ (Jake Lloyd de niño y, más tarde, Hayden Christensen de adulto).

Su primera vez grabando una escena con ‘sables de luz’

En otra parte de la entrevista, Liam Neeson recordó la primera vez en que él y Ewan McGregor grabaron una escena que involucraba ‘sables de luz’. “La primera vez que Ewan McGregor y yo tuvimos que sacar nuestros’ sables de luz’, recuerdo que ambos hicimos el sonido (con la boca) exactamente al mismo tiempo”, indicó. “George (Lucas) dijo: ‘Chicos, no tienen que hacer eso. Podemos añadir esas cosas”, agregó, antes de revelar la respuesta de los dos: “Ah, vale, lo siento”.

Todas las participaciones de Liam Neeson en ‘Star Wars’

Cabe mencionar también que Liam Neeson no solo participó en ‘Star Wars Episode I: The Phantom Menace’ como ‘Qui-Gon Jinn’. Él prestó su voz (como el ‘Maestro Jedi’) en ‘Star Wars: Episode II – Attack of the Clones’ (2002), en ‘Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker’ (2019), y volvió a aparecer en pantalla en la serie ‘Obi-Wan Kenobi’ (2022).

