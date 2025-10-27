Si hay una película que ha generado mucha expectativa en los últimos días debido a su trama, esa es ‘Mercy’, que tiene como protagonista a Chris Pratt. Justamente, este actor ha causado un gran impacto porque decidió revelar la parte más difícil de grabar la cinta. Para que no te quedes sin saber lo que dijo, revisa esta nota.

Todo ocurrió en la Comic Con de New York. Sí, el artista acudió a dicho evento el pasado jueves 9 de octubre y conversó con People acerca de cómo se preparó para su más reciente filme, donde interpreta a un detective de Los Ángeles con poco tiempo para descubrir la verdad acerca de la muerte de su esposa tras ser culpado de su asesinato.

De acuerdo a sus palabras, lo más complicado fue el haber tenido que pasar tiempo con agentes de la ley. Todo para poder comprender a su personaje. “Tuve la oportunidad de trabajar con el Departamento de Policía de Los Ángeles y su división de homicidios, así que pude ir y hablar con ellos”, comenzó diciendo.

Chris Pratt es un actor, actor de voz y productor estadounidense. (Foto: Michael Tran / AFP) / MICHAEL TRAN

“Aquí en New York lo damos por sentado, pero…”

“Tuvimos la oportunidad de conducir coches patrulla y participar en peleas de bar, pero lo más difícil fue simplemente escuchar algunas de estas historias y, ¡vaya!, es un verdadero testimonio. Aquí en New York lo damos por sentado, pero hay un detective de homicidios trabajando en un homicidio. Realmente no vemos mucho sobre eso necesariamente en las noticias, pero estos tipos son héroes y los problemas que enfrentan y el trauma que ven día a día son realmente asombrosos”, indicó después.

Chris Pratt nació el 21 de junio de 1979 en Virginia, Minnesota, Estados Unidos. (Foto: Michael Tran / AFP) / MICHAEL TRAN

Ya más adelante se animó a brindar detalles sobre su papel en la película. “Este personaje ha sido detective de homicidios durante varios años. De hecho, ha llevado a juicio a gente en este tribunal de clemencia, por lo que ahora forma parte de esto. Ha ayudado a crearlo, y ahora todo vuelve para atormentarlo”, aseguró. Cabe mencionar que, de acuerdo a People, ‘Mercy’ se estrenará en cines en enero de 2026.

Películas destacadas de Chris Pratt

‘Guardians of the Galaxy’ (2014)

‘Guardians of the Galaxy Vol. 2’ (2017)

‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’ (2023)

‘Avengers: Infinity War’ (2018)

‘Avengers: Endgame’ (2019)

‘Jurassic World’ (2015)

‘Jurassic World: Fallen Kingdom’ (2018)

‘Jurassic World: Dominion’ (2022)

‘The Lego Movie’ (2014)

‘Passengers’ (2016)

‘The Magnificent Seven’ (2016)

‘Zero Dark Thirty’ (2012)

‘Moneyball’ (2011)

‘Delivery Man’ (2013)

‘Her’ (2013)

‘Onward’ (2020)

‘The Lego Movie 2: The Second Part’ (2019)

