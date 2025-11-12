Al parecer, Meghan Markle combinó trabajo y diversión durante la lujosa fiesta de cumpleaños número 70 de Kris Jenner, que reunió a algunas de las celebridades más poderosas de Hollywood.

Según una fuente citada por Page Six, la duquesa de Sussex estuvo en modo “networking” (enfocada en hacer conexiones sociales y profesionales), aprovechando la ocasión para conversar con importantes figuras del entretenimiento.

“Habló con muchos influyentes del medio”, aseguró el informante, quien también la describió como “muy relajada y con mucha clase”.

La celebración, con temática de James Bond, tuvo lugar en la impresionante mansión de Beverly Hills del fundador de Amazon, Jeff Bezos, valuada en 175 millones de dólares.

Según testigos, Markle aprovechó la ocasión para conversar con varias figuras influyentes del entretenimiento. (Foto: Kris Jenner / Instagram)

Entre los invitados se encontraban estrellas como Mariah Carey, Oprah Winfrey, Justin y Hailey Bieber, Tina Knowles, Kyle Richards, Kathy Hilton, Vin Diesel, Gayle King y Rita Wilson, además de Lauren Sánchez, esposa de Bezos.

Beyoncé y Jay-Z también asistieron, aunque lo hicieron de forma discreta, entrando por una puerta privada para evitar a los fotógrafos. Harry y Meghan llegaron sonrientes, tomados de la mano y se mostraron muy cariñosos durante toda la velada.

Ella optó por un elegante conjunto negro con mangas largas y falda larga, mientras que él lució un esmoquin clásico con corbatín.

Durante la noche, posó con Kim Kardashian y fue fotografiada junto a la anfitriona, aunque las imágenes luego fueron eliminadas de redes sociales. (Foto: @kimkardashian / Instagram)

Durante la fiesta, Markle fue vista posando junto a Kim Kardashian en unas fotos que la empresaria publicó y luego eliminó de Instagram.

Jenner también compartió imágenes con la pareja real, pero posteriormente decidió quitarlas de sus redes sociales. En una de ellas se les veía riendo y bailando, mientras que en otra posando juntos para los fotógrafos.

Hasta el momento, no se sabe por qué Kardashian y Jenner borraron las publicaciones. Sus representantes no respondieron a las consultas de Page Six y tampoco hubo comentarios del equipo de Meghan Markle.

Desde el Palacio aseguran que la presencia de la pareja sorprendió a la familia real al mostrar su creciente distancia con los Windsor. (Foto: @kimkardashian / Instagram)

Por su parte, fuentes cercanas al Palacio aseguran que la aparición de Harry y Meghan en la fiesta causó sorpresa dentro de la familia real. Según revelaron, “su asistencia demuestra lo lejos que Harry está ahora del resto de los Windsor”.

A pesar de las críticas, los Sussex parecieron disfrutar plenamente de la noche, consolidando su presencia en los círculos más exclusivos de Los Ángeles mientras continúan marcando distancia de la realeza.

Meghan Markle vuelve a la actuación

Meghan Markle vuelve a la actuación tras ocho años de ausencia. Su regreso es con un pequeño cameo en la película de comedia “Close Personal Friends” de Amazon MGM Studios. La duquesa fue vista rodando en Pasadena, California, en noviembre de 2025 y se reporta que interpretó una versión de sí misma en este papel especial.

Este rol marca su primera aparición actoral desde que dejó su carrera, incluyendo su papel en Suits, en 2017. La dejó tras comprometerse con el príncipe Harry.

Fuentes de la producción indican que Meghan se mostró muy “relajada y feliz” en el set. Este discreto cameo podría ser su manera de retomar la actuación, volviendo a lo que realmente le “apasiona”.

