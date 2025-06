“Miss Universe Latina, el reality” no solo está subiendo la temperatura en redes sociales, sino que también nos está presentando a mujeres latinas increíbles, con historias que inspiran. Una de las participantes que más ha dado de qué hablar en los primeros episodios es Ediris Joan, una joven puertorriqueña que, honestamente, no pasa desapercibida ni por su presencia ni por su historia de vida.

Desde que la vi en pantalla, supe que había algo especial en ella. No solo ganó la primera inmunidad del reality, lo que ya dice mucho, sino que también trae consigo una trayectoria que mezcla belleza, carisma y mucha autenticidad. Así que si tú también te estás preguntando quién es y por qué todo el mundo la tiene en la mira, aquí te lo cuento con todos los detalles.

¿QUIÉN ES EDIRIS JOAN?

Orgullosamente puertorriqueña, viviendo en Idaho

Ediris Joan abraza su identidad. A sus 29 años, se describe como una “puertorriqueña de pura cepa”, aunque actualmente vive en Idaho, en los Estados Unidos. Y es que ser latina en un lugar como el mencionado no es precisamente fácil, pero ella ha sabido brillar con luz propia y mantener su cultura bien presente en todo lo que hace.

De hecho, esa conexión con sus raíces boricuas se refleja en su forma de hablar, en su actitud positiva y en su constante mensaje de empoderamiento para otras mujeres latinas que viven fuera de sus países de origen. Es de esas personas que te hacen sentir orgullosa de ser latina, aunque vivas lejos.

Una voz auténtica: el podcast “Let’s Get Real”

Pero Ediris Joan no solo brilla frente a las cámaras del reality. También es coanfitriona del podcast “Let’s Get Real”, junto a la modelo Bianca Miranda. Si no lo has escuchado todavía, te lo súper recomiendo. Ahí hablan de todo: desde temas personales, salud mental, empoderamiento femenino, hasta anécdotas divertidas y reflexiones profundas.

Ese espacio ha sido una plataforma para mostrar una faceta más íntima y reflexiva de Ediris, donde demuestra que tiene mucho más que ofrecer que una cara bonita. La forma en que habla, cómo conecta con las historias de otras mujeres, y su capacidad para escuchar, son parte de lo que la hace tan especial.

De los certámenes a la televisión: su paso por Miss Global Puerto Rico

Antes de llegar a “Miss Universe Latina, el reality”, Ediris ya había pisado fuerte en el mundo de los certámenes. El año pasado participó en el Miss Global Puerto Rico, donde quedó como second runner-up. Ese fue, sin duda, un paso importante en su carrera, y marcó el inicio de su camino hacia algo más grande.

Lo interesante es que, aunque no ganó esa corona, logró lo que muchas buscan: visibilidad y respeto. Su participación fue muy comentada por su elegancia, su seguridad y, sobre todo, por su mensaje de autenticidad. Fue como si el certamen le hubiera abierto la puerta a esta nueva etapa que ahora la tiene brillando en televisión.

Ediris Joan cuando participó en el Miss Global Puerto Rico del 2024 (Foto: Ediris Joan / Instagram)

DATOS PERSONALES DE EDIRIS JOAN

Nombre: Ediris Joan Rivera

Edad: 29 años

País: Puerto Rico

Lugar de residencia: Idaho, Estados Unidos

FOTOS DE INSTAGRAM DE EDIRIS JOAN

Ediris Joan tiene 29 años y siempre ha amado el modelaje (Foto: Ediris Joan / Instagram)

Ediris Joan desfilando por una pasarela con un bikini (Foto: Ediris Joan / Instagram)