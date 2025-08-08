Viendo un episodio de “Top Chef VIP 4” de Telemundo, me encontré con un momento que, honestamente, me tocó el corazón. Héctor Sandarti, el querido presentador guatemalteco al que muchos recordamos por “La Casa de los Famosos” y “Un Nuevo Día”, no solo se lució con una receta; también se sinceró como nunca antes frente a las cámaras. Y lo que dijo sobre Juliana, su hija del corazón, me pareció tan genuino.

Entre lágrimas y emociones, Sandarti habló de Juliana Smaldoni, la hija de su esposa Paulina Segura. “Juliana es la hija que la vida me regaló”, dijo con la voz entrecortada, dejando claro que el lazo que los une va mucho más allá de la biología.

JULIANA LLEGÓ A SU VIDA CON TAN SOLO 9 AÑOS

Héctor conoció a Paulina en 2010, y aunque su historia de amor ya era digna de contarse, lo que realmente transformó su vida fue Juliana, la hija que su esposa tuvo de una relación anterior. En ese entonces, la pequeña tenía apenas 9 años, y desde el primer momento, Sandarti supo que estaba frente a una conexión especial.

Hoy, Juliana ya tiene 24 años, y si uno se detiene a ver cómo hablan el uno del otro, no hay duda: entre ellos hay un amor de padre e hija de esos que se cultivan desde el alma. “La amo como si fuera mi hija biológica y creo que también ella siente ese amor”, confesó.

UNA FAMILIA UNIDA POR EL CARIÑO, NO POR LA SANGRE

Lo que más me conmovió de este testimonio es cómo Héctor normaliza algo que muchas veces sigue siendo tabú: el amor incondicional en las familias no tradicionales. Él nunca forzó ese rol de “papá”, pero lo asumió con compromiso, respeto y cariño. Y eso se nota.

Además, algo que me pareció especialmente valioso es que Sandarti mantiene una relación cordial con el padre biológico de Juliana. En vez de rivalidades, hay gratitud mutua, respeto y madurez. Y sí, eso también es paternidad del siglo XXI.

JULIANA SMALDONI, UNA JOVEN CON LUZ PROPIA

Aunque Héctor no suele hablar demasiado de su vida privada, Juliana ha ido ganando protagonismo en redes sociales. En su cuenta de Instagram, comparte momentos personales, viajes, reflexiones y algunas imágenes familiares, en las que no faltan los cariños públicos hacia su “papá del corazón”.

No está metida de lleno en el mundo del espectáculo como su mamá y su padrastro, pero tiene una presencia que deslumbra, y una autenticidad que, la verdad, se agradece. Se nota que ha crecido en un ambiente donde el amor ha sido el centro de todo.

