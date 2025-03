Luego de que anunciaran su compromiso, es normal que Selena Gomez y Benny Blanco sean preguntados sobre sus planes a futuro más allá de la inminente boda. Como ambos recientemente estrenaron su álbum musical ‘I Said I Love You First’ y ahora se encuentran en la etapa de promoción del mismo, fueron entrevistados y dejaron en claro que apuntan a tener una familia en algún momento.

La pareja fue la invitada especial en el podcast ‘On Purpose with Jay Shetty’ y ahí el productor musical no dudó en admitir que no podía esperar para mostrarles el mencionado álbum a sus hijos. A raíz de ello, a la actriz y cantante se le consultó sobre si también rondaba por su cabeza tener una gran familia y ella recalcó que sí.

“Me encanta hacer reír a los niños”

“No sé qué pasará, obviamente, pero me encantan los niños. Tengo una hermana de 11 años a la que adoro”, indicó la artista internacional, haciendo referencia a su querida hermana menor, Gracie. “Me encanta hacer reír a los niños. Son tan tiernos. Así que, sin duda, cuando llegue ese día, estaré muy emocionada”, agregó.

Selena Gomez y Benny Blanco siendo entrevistados en el podcast ’On Purpose with Jay Shetty’. (Foto: Jay Shetty Podcast / YouTube)

Tras ello, Benny Blanco se animó a comentar sobre la timidez que llega a tener su futura esposa con las personas adultas y cómo se comporta con los niños.

“Cuando entra a una habitación, su principal objetivo es desaparecer entre la multitud. Mi mamá es muy parecida. Ella y mi mamá son muy parecidas”, aseguró. Luego hizo hincapié en cómo cambia la situación con pequeños presentes en una reunión. “Siempre que hay niños en un lugar. Es la única vez que la veo hacer eso. Inmediatamente va con ellos y tiene estas conversaciones durante horas”, dijo.

Selena Gomez y Benny Blanco estrenaron hace poco su álbum musical: ‘I Said I Love You First’. (Foto: Amy Sussman / Getty Images)

Sobre por qué sucede eso, Benny considera que ello podría tener que ver con el hecho de que Selena fue una estrella infantil. “Cuando empezaste a hacer esto, eras una niña y esa era tu manera de conectar con la gente, y creo que todavía sientes esa obligación de conectar con los jóvenes. Formaste la vida de tantos jóvenes, ya sea con ‘Barney’ o ‘Los Hechiceros de Waverly Place’. Todavía estás encontrando la manera de hacerlo”, manifestó. Si te interesa ver la entrevista completa que le hicieron a la pareja, esta es tu oportunidad de hacerlo. Aquí te dejo el video compartido en YouTube.