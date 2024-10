Su nuevo single ‘Soltera’ es tendencia, así como su futura gira mundial bajo el lema de ‘Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’. Shakira está más fuerte que nunca batiendo récords con la venta de entradas, así como las reproducciones de sus temas en plataformas digitales; sin embargo, unas recientes declaraciones de su expareja Gerard Piqué han vuelto a poner sobre el tapete el doloroso proceso de separación y cómo este la afectó, aunque él afirma que “la verdad no está contada de la manera que ha sido”. La colombiana abrió su corazón y se sinceró sobre todo lo que significó para ella el fin de su historia de amor con el padre de sus hijos y el escándalo mediático que llegó después junto a Clara Chía Martí y los rumores de infidelidad. Aquí te cuento lo que afirmó en una entrevista desde Miami en donde aseguró que “durante meses no pude llorar” y “el amor de pareja me defraudó, es irremediable, de momento, que haya perdido la confianza en el otro”.

Con más de 30 años sobre los escenarios, la intérprete es todo un referente musical, pero también un ejemplo para aquellas mujeres que la pasaron mal y que afrontan un proceso de sanación como ella en el que componer canciones como ‘Te felicito’, ‘Monotonía’ o la famosa ‘Sesión 53′ con Bizarrap se volvieron su mejor terapia. Esta última “nace en un momento de mucha intensidad emocional después de dejar que las emociones se asentaran… fue como una liberación, como un exorcismo, y también una forma de encontrarme más liviana después de escribirla”.

“No fue fácil reconocer toda la vulnerabilidad que estaba sintiendo en el momento en que escribí este álbum (‘Las mujeres ya no lloran’), y luego ponerla al descubierto. Durante muchos meses después de mi separación había estado en silencio, intentando empezar mi duelo, pero no pude realmente comenzar a hacer ese duelo hasta que me puse a escribir música. Era mi forma de sanar. Y continúa siendo. El duelo es un proceso que no es lineal. Está lleno de picos y valles”, explicó en una entrevista con la revista GQ España donde se convirtió en la portada de noviembre.

Si hubo un videoclip que mostró cómo se sentía y todo el dolor que habitaba en ella, ese fue sin duda el de ‘Monotonía’ con Ozuna. “Salgo caminando con un agujero en el pecho porque así me sentía. Era mi sensación física. Luego, cuando escribí la Sesión 53 con Bizarrap, es cuando me empecé a sentir liviana. Le dije: “Biza, siento como que estoy flotando ahora mismo. Siento que he sacado un demonio”.

Para superar todo el dolor, ella se refugió en las personas más cercanas. “Me he dado cuenta de que la amistad es más larga que el amor. Yo no sabía que era así. La vida me quitó un marido pero me dio tantos amigos... Nunca me supe tan amada, tan querida, como por mis amigos. Algo tuve que haber hecho bien en la vida para tener tanta gente que me quiere (...) Cuando hay tanto dolor, Dios aprieta pero no ahoga”.

Shakira habló en exclusiva sobre cómo ha cambiado su visión del amor a lo largo de los años. (Foto: @gqspain / Instagram)

El amor reflejado en sus hijos y padres

“Acróstico” se convirtió en una canción más que especial porque a ritmo de piano fue la ventana para mostrar a sus hijos Milan y Sasha en un videoclip muy especial. “Soy una madre absolutamente dedicada a sus hijos. Entro en un cuarto, los veo y ya leo en su lenguaje corporal si están tristes, contentos o amargados Si les fue bien en el colegio. A veces tengo una sensación de que algo no va bien, les llamo y resulta que algo no iba bien. Tengo una conexión con ellos tal que domina mi vida absolutamente y todo lo que hago. Ahora estamos hablando y estoy pensando en mis hijos. No se me quitan de la cabeza ni un rato. Esto consume una cantidad de energía... La misma pasión que dedico a mi carrera, o más, se la decido a mis hijos, a su integridad, a su desarrollo. Soy una madre sufridora, sufro por absolutamente todo lo que les pasa. Me tomo con mucha seriedad esa tarea de ser madre: intentar que haya dos personas decentes más en este mundo, y que ojalá sean mis hijos”.

Si hablamos del amor de pareja, Shakira ha cambiado su visión sobre este sentimiento porque “me defraudó. Afectó mi a mi idiosincrasia” y ahora tiene como máximo ejemplo a sus padres, quienes llevan 50 años juntos y no pudo evitar comparar esa historia con lo que vivió. “Son como novios. Mi padre tiene 93 años, y mira que no habrá cometido errores. Pero tiene ese amor que lo soporta todo. Existe, pero para un grupo selecto de gente. Es un VIP donde no entra todo el mundo. Entran unos cuantos y tienen la suerte de estar dentro. No me tocó a mí, pero me tocaron buenos amigos”.

Shakira revela cómo ha superado su ruptura a través de la música y las canciones que se volvieron tendencia en los últimos años. (Foto: @gqspain / Instagram)

Shakira entusiasmada con su gira mundial

La cantante promete que esta gira mundial será la más ambiciosa de su carrera y que impactará más que su presentación junto a Jennifer Lopez en el Super Bowl: “Estoy feliz porque podré recorrer las diferentes etapas de mi vida artística, hasta hoy. Será el espectáculo más largo que he hecho con la pantalla más grande y todo tan grande como te puedas imaginar. ¡Cuanto más, mejor!”. Y es que está segura que “me merezco la gira de mi vida. Estoy tirando la casa por la ventana”.

Ciudades y fecha de los conciertos que conforman la gira "Las Mujeres Ya no Lloran" de Shakira por Latinoamérica (Foto: Shakira / Instagram)