A finales del 2022, la relación de diez años ente Shakira y Gerard Piqué terminó en medio de una polémica , tras la presunta infidelidad del exfutbolista con Clara Chía. Si bien fue un duro golpe emocional para la artista colombiana, supo luchar contra la adversidad y siguió deleitando a sus fanáticos con su música. Esta fatídica experiencia le ha permitido ser una voz autorizada para hablar sobre cómo superar etapas difíciles después de finalizar una relación de varios años. En ese caso, Cardi B buscó los consejos de su colega tras divorciarse de Offset.

La rapera estadounidense compartió esta información exclusiva en una reciente entrevista, considerando que Shakira tuvo un papel importante para seguir afrontando esta difícil separación del padre de sus tres primeros hijos.

“Yo le pregunté a Shakira: ‘¿Cómo se supera una depresión?’ Ella me dijo que toma tiempo", declaró la cantante de 32 años.

Cardi B solicitó su divorcio a mitades del 2024. Fue la ruptura definitiva entre los dos cantantes. (Foto: @offsetyrn)

Para Cardi B, este divorcio fue un profundo abismo que parecía no tener fin. Ella recuerda que no conciliaba el sueño, se le hacía muy complicado concentrarse en sus obligaciones y era “imposible” mantener la tranquilidad.

“Se siente casi como cuando la gente está pasando por un episodio de síndrome de abstinencia y están vomitando. Sentía que estaba dejando el amor, como que lo estaba casando de mi cuerpo”, dijo la cantante de 32 años.

Shakira y Cardi B, unidas en una colaboración musical para el último álbum de la artista colombiana. (Crédito: Shakira / YouTube)

“Hay que volverse a reconstruir”

A pesar de la difícil situación que atravesaba, Shakira tuvo los consejos adecuados para que ella siga adelante con sus proyectos y el bienestar de sus tres primeros hijos. Es más, la intérprete de ‘Bodak Yellow’ está agradecida por la paciencia y la buena voluntad que tuvo.

“(Shakira me dijo) Hay cosas en la vida que no salen como uno quiere. Hay sueños que se rompen. Hay que recoger los pedacitos y volverse a construir”, fueron las palabras de la rapera.

Es importante mencionarte que Cardi B y Shakira mantiene una relación de amistad desde hace varios años. Incluso, tienen una colaboración musical titulada ‘Puntería’ que forma parte del álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ de la artista colombiana.