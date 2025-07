La tercera temporada de “La casa de los famosos México” arrancó con fuerza, ya que los habitantes poco a poco van demostrando cómo son en realidad, pues la convivencia está sacando lo mejor y – quizá con el paso de los días – lo peor de cada uno. Si bien, somos testigos de las nuevas amistades que se empiezan a formar, hay una que perdura desde mucho antes que comience el show. Me refiero a la amistad entre Shiky y Facundo. ¿Desde cuándo se conocen? ¿Cómo surgió su historia? A continuación, lo que debes saber de estos amigos que se consideran hermanos.

El talentoso español llega para poner alegría y diversión a la convivencia en "La casa de los famosos México" (Foto: @edeurquidi / Instagram)

¿CÓMO INICIÓ LA AMISTAD DE SHIKY Y FACUNDO?

La amistad que tiene Shiky con Facundo se remonta desde hace casi tres décadas. Para ser más exactos debemos ubicarnos en 1997, año cuando el español llegó a México para ser parte de “Telehit”.

“Soy muy amigo de Facundo porque entré en Telehit en el año 97 y pues ahí empezó una amistad. Era lo máximo, año 97, 98, 99 y 2000”, reveló.

Es más, al comienzo vivieron juntos, pues al no tener familia en México, Shiky se instaló en la casa del mexicano, momento que recuerda con mucha gratitud, ya que lo trataron como un hijo más. “Facundo es un gran amigo, es un hermano, está en mi top 5 de personas, ya no amigas, sino buenas. Me quedé ocho meses, cuando llegué aquí en su casa y en la de su exesposa”, contó.

El mexicano ha formado parte de dos realities; por tanto, estar en "La casa de los famosos México" no debería ser un problema para él (Foto: Facundo Gómez / Intagram)

SHIKY SE FUE A ESPAÑA, PERO REGRESÓ A MÉXICO GRACIAS A FACUNDO

Debido a la química que tenían, ambos se volvieron inseparables; sin embargo, tras permanecer por más de tres años en el show, Shiky tuvo que regresar a su país natal, pero Facundo y su entonces esposa Esmeralda Palacios, lo animaron a retornar para quedarse; y así sucedió.

“Todo el mundo me pregunta, pero ¿cómo acabaste tú en México siendo de Madrid? O sea, ¿en qué momento? Pero 11 años ya, digo, como más de 11. No, no, no, 27 años, 13 años que me vine a vivir, pero de trabajando empecé en 97 hasta el 2000 y luego seguí con mi vida”, contó en una entrevista antes de entrar al rality.

Contó que después de estar 3 años en el proyecto musical, regresó a Madrid, sin embargo, Facundo y su entonces esposa Esmeralda Palacios lo animaron a volver, pero no fue hasta 2013 que llegó para quedare definitivamente.

Esto se dio cuando él aún se encontraba en España, donde se desempeñaba como bailarín. Un buen día, Esmeralda se comunicó con él para informarle que había un trabajo en el país azteca. “En el 2013 nos juntamos otra vez en Londres y de repente se me despertó el gusanillo y le dije a Facundo: ‘Si hay algo para mí en México, me voy’. Su exmujer me dijo: ‘Déjame que esta noche sueñe contigo, mañana te llamo. Y me dijo, hay un programa, en turno, ¿te vienes? Tienes tres días”, relató.

