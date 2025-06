¿A quién no le gusta descansar de una manera específica? Considero que todos tenemos una forma puntual de relajarnos y Jennifer Aniston podría estar de acuerdo conmigo, ya que hace poco reveló cómo es su día libre perfecto. ¡Ella sigue una cierta estructura!

La información que te indico la brindó en una entrevista que tuvo con People. Ahí la ganadora de premios Emy, Globo de Oro y SAG (Premios del Sindicato de Actores de Cine), abordó varios temas, como el hecho de lo que espera lograr algún día como actriz y que es “un poco adicta al trabajo”, pero en esta ocasión vamos a centrarnos únicamente en lo que expresó acerca del día libre ideal para ella.

“No hay nada escrito”

“Parece una agenda en blanco. No hay nada escrito”, aseguró Aniston al medio estadounidense. “Es un día perfecto, y luego puedo ver cómo será ese día sobre la marcha”, agregó la artista, que es la estrella de ‘The Morning Show’.

Jennifer Aniston es una actriz, comediante, directora y productora de cine estadounidense. (Foto: Gilbert Flores / Variety vía Getty Images)

Sus perros forman parte de su día libre perfecto

Al ser consultada si sus tres canes (Clyde, Lord Chesterfield y Sophie) participan en su día libre ideal, ella indicó que sí. “¡Por supuesto! Eso es un hecho. Los perros lo son todo. Son amor puro, puro y bueno. Es como tener bombas de amor a cada lado”, recalcó Jennifer Aniston, quien, sin duda, ha sorprendido bastante con sus palabras.

Jennifer Aniston nació el 11 de febrero de 1969 en Sherman Oaks, Los Ángeles, California, Estados Unidos. (Foto: David Livingston / WireImage / Getty Images)

La carrera de Jennifer Aniston como actriz

A raíz del deseo que espera hacer realidad Jennifer Aniston, consideramos oportuno repasar su carrera como actriz. De acuerdo a la citada fuente, ella, tras graduarse de una escuela secundaria de artes escénicas en New York, protagonizó algunas producciones Off-Broadway. Además, participó en programas de televisión, antes de su debut en la pantalla grande con ‘Leprechaun’ de 1993.

Cómo olvidar su paso por la exitosa serie ‘Friends’, que duró desde 1994 a 2004, interpretando el papel de ‘Rachel Green’. Lo curioso es que durante esa etapa también participó en películas, como ‘My Affection’ (1998), ‘Office Space’ (1999), ‘The Good Girl’ (2002), ‘Bruce Almighty’ (2003) y ‘Mi novia Polly (2004).

Tras el final de ‘Friends’, Jennifer Aniston protagonizó otros proyectos cinematográficos, como ‘Marley & Me’ (2008), ‘He’s Just Not That Into You’ (2009), ‘Just Go with It’ (2011), ‘We’re the Millers’(2013), ‘Cake’ (2014), ‘Dumplin’ (2018) y ‘Murder Mystery’ (2019) con su secuela de 2023. Por último, tengamos en cuenta que actualmente protagoniza ‘The Morning Show’ de Apple TV+, cuya cuarta temporada se estrenará a finales de este 2025.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí