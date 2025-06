La popularidad de Benson Boone, actualmente, está por los cielos. Es por eso que cada cosa que tenga que ver con el cantautor estadounidense se convierte en noticia en un abrir y cerrar de ojos. Justamente, hoy te cuento que no hace mucho él asistió a ‘The Tonight Show’, donde tuvo la oportunidad de compartir con Jimmy Fallon. El tema aquí es que dicho presentador de TV le acabó haciendo una singular petición. ¿Quieres conocer más sobre lo sucedido? Pues entonces no te vayas de esta nota.

Para profundizar en el tema en cuestión, te comento que el artista llegó a mencionar, durante la conversación, su próxima gira llamada ‘American Heart Tour’. Debido a ello, Jimmy le consultó si es que ahí él iba a estar haciendo volteretas, pues estas se han convertido en un acto clásico en sus presentaciones.

Benson Boone y su gusto por realizar volteretas

El presentador estadounidense dejó en claro que le preocupaba la seguridad de Benson al “darle vueltas a todo”. Es por eso que él sostuvo que el hacer volteretas es una actividad que realiza desde hace mucho tiempo. “Si me conocieras de niño y vieras un video mío ahora y no hubieras visto nada más… Como si hubieras ido al preescolar conmigo y no hubieras oído hablar de Benson Boone desde entonces y luego vieras un video mío haciendo una voltereta hacia atrás, probablemente pensarías: ‘¿Sigue haciendo esto?’”, expresó.

Benson Boone conversando con Jimmy Fallon en ‘The Tonight Show’. (Foto: Todd Owyoung / NBC vía Getty Images)

Ante esas palabras, Jimmy Fallon se animó a preguntarle: “¿Podrías hacer una voltereta ahora mismo?”. Como aquella pregunta emocionó a todos los presentes, el artista optó por pararse sobre su asiento para luego subirse al escritorio del presentador y realizar la voltereta hacia atrás, llevándose los aplausos de todos.

Benson Boone realizando una voltereta hacia atrás en ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’. (Foto: Todd Owyoung / NBC vía Getty Images)

Si quieres ver el video de ese momento, te comento que a continuación podrás mirar la escena gracias a que fue compartida en YouTube por el canal de ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’.

El ‘American Heart Tour’ de Benson Boone

De acuerdo a información brindada por People, el ‘American Heart Tour’ de Benson Boone empezará el 22 de agosto en el Xcel Energy Center en Saint Paul, Minnesota. Ten en cuenta, además, que después la gira continuará en ciudades como Chicago, Detroit, Toronto, Boston, Filadelfia, Nueva York, Nashville, Atlanta, Miami, Houston, Denver, Las Vegas, Los Ángeles y más antes de finalizar el 8 de octubre en el Delta Center en Salt Lake City.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí