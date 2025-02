Taylor Swift no le ha dado mayor importancia a los comentarios de Travis Kelce sobre Donald Trump en el Super Bowl 2025. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que la cantante no está molesta con su novio por decir que era un “honor” tener al presidente de los Estados Unidos en el evento de este domingo 9 de febrero en Nueva Orleans y aseguran que no ha habido ningún tipo de pelea entre ellos por el tema.

La tensión entre Taylor Swift y Donald Trump no es ningún secreto. De hecho, el presidente de 78 años ha llegado a decir abiertamente que “odia” a la cantante, dejando claro que la animosidad entre ambos sigue más viva que nunca.

El comentario de Trump llegó después de que Taylor Swift apoyara públicamente a Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024. En ese momento, la cantante dejó clara su postura al afirmar que “podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos”.

Travis Kelce y Taylor Swift estarán en el evento deportivo más esperado del año: el Super Bowl 2025. | Crédito: AFP

Los Swifties, siempre atentos a todo lo que rodea a Taylor, no tardaron en reaccionar. Muchos de sus seguidores más acérrimos se mostraron decepcionados y molestos con Travis Kelce por hablar positivamente de alguien que había faltado el respeto a su pareja. Las redes sociales se llenaron de críticas hacia el jugador, dejando claro que sus palabras no fueron bien recibidas por la comunidad de fans de la cantante.

Aunque los fanáticos se han mostrado furiosos, fuentes citadas por DailyMail revelaron que Swift no tuvo ningún problema con los comentarios de su novio. Según estas fuentes, la cantante no le dio mayor importancia al asunto y no ha habido tensión en la pareja por este tema.

Travis Kelce durante una conferencia de prensa en la previa del Super Bowl 2025. | Crédito: YouTube Kansas City Chiefs

“Taylor no está enfadado con Travis por lo que dijo”, reveló una fuente al citado medio. “Aunque la cita de Travis se interpretó como un apoyo a Trump, eso no es lo que dijo Travis en absoluto”, agregó.

Durante una conferencia de prensa previa al Super Bowl 2025, se le preguntó a Kelce qué pensaba sobre la decisión del presidente de asistir al juego en Nueva Orleans.

“Es increíble. Es un gran honor, creo, sin importar quién sea el presidente”, respondió el célebre ala cerrada. “Estoy emocionado porque es el partido más importante de mi vida y tener al presidente allí, es el mejor país del mundo, y eso es genial”, añadió.