Como Taylor Swift está en la etapa de promoción de su nuevo álbum ‘The Life of a Showgirl’, está dando muchas entrevistas y, por ende, llamando la atención con sus declaraciones. Precisamente, hace poco generó impacto al hablar sobre la forma de ser de su futuro esposo Travis Kelce.

Sus declaraciones se produjeron durante su participación en el programa británico ‘Hits Radio’. Todo a raíz de que empezara a hablar sobre una de sus nuevas canciones: ‘Wi$h Li$t’ y cómo su prometido encaja en una parte de la letra.

“Esa fue, de hecho, la última canción que terminamos del disco (‘The Life of a Showgirl’) y fue entonces cuando supe que el disco estaba terminado. Fue entonces cuando supe que era una buena gente. Eramos buenos”, manifestó Taylor Swift sobre el tema, refiriéndose a los productores del álbum, Max Martin y Shellback.

Taylor Swift es una cantautora estadounidense. Sus composiciones autobiográficas y sus reinvenciones artísticas la han convertido en un icono cultural del siglo XXI. (Foto: ANDRE DIAS NOBRE / AFP) / ANDRE DIAS NOBRE

“Me encanta esa frase en la que dices: ‘Solo dame un mejor amigo que esté buenísimo’. ¿Crees que lo has conseguido?”, preguntó después la presentadora Fleur East. Apenas escuchó esa interrogante, la artista contestó: “Al cien por cien”. Luego presumió su anillo de compromiso: “¡Mira lo que me compré!”.

Taylor Swift y Travis Kelce comenzaron su relación sentimental en 2023. (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP) / TIMOTHY A. CLARY

“Es divertidísimo”

Pero ahí no quedó todo, ya que comenzó a hablar sobre la forma de ser de Travis Kelce. “Te encantaría. Es genial. Es divertidísimo, el alma de cualquier fiesta, incluso cuando estamos solos. Así que, sí, ese es el objetivo, ¿no? Encuentra un mejor amigo que te parezca atractivo”, recalcó. Si te interesa ver el video de la entrevista, aquí te lo dejo.

La fecha exacta en la que se supo que Travis Kelce y Taylor Swift se comprometieron

Por si te preguntas cuándo exactamente se supo que Travis Kelce le propuso matrimonio a Taylor Swift, pues la respuesta es el martes 26 de agosto de 2025. ¿Dónde ocurrió todo? En el jardín trasero que tiene el atleta en su mansión ubicada en Kansas City y que está valorada en 6 millones de dólares.

Canciones que están en ‘The Life of a Showgirl’

‘The Fate of Ophelia’

‘Elizabeth Taylor’

‘Opalite’

‘Father Figure’

‘Eldest Daughter’

‘Ruin The Friendship’

‘Actually Romantic’

‘Wi$h Li$t’

‘Wood’

‘CANCELLED!’

‘Honey’

‘The Life of a Showgirl’ (feat. Sabrina Carpenter)

