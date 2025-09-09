Michael Caine decidió volver a la actuación. El actor británico, que tiene 92 años, sorprendió al anunciar que saldrá de su retiro para trabajar nuevamente junto a Vin Diesel en un nuevo proyecto cinematográfico.

La noticia emocionó a los fans, ya que Caine había declarado en 2023 que se retiraba del cine después de una carrera legendaria; sin embargo, ahora el actor se prepara para regresar a la gran pantalla con una secuela muy esperada: “The Last Witch Hunter 2” ("El último cazador de brujas 2″).

La película será la continuación de la cinta de fantasía estrenada en 2015, donde Caine interpretó al 36º Dolan, el sacerdote que ayuda al cazador de brujas inmortal interpretado por Diesel. Lionsgate y One Race Films, la productora de Vin Diesel, están detrás del proyecto, según confirmó Variety.

El actor confirmó que participará en “The Last Witch Hunter 2”, secuela de la cinta de fantasía estrenada en 2015. (Foto: Lionsgate Entertainment)

Adam Fogelson, presidente del grupo cinematográfico de Lionsgate, explicó por qué decidieron dar luz verde a la secuela: “‘The Last Witch Hunter’ se ha convertido desde su estreno en un favorito global, con nuevas audiencias descubriéndola y viéndola una y otra vez en todas las plataformas durante la última década. Ese entusiasmo nos dejó claro que hay apetito por más historias en este mundo”.

Caine, ganador del Oscar y recordado por interpretar a Alfred Pennyworth en Batman: The Dark Knight, había anunciado su retiro en 2023 mientras promocionaba la película The Great Escaper, inspirada en la historia de un veterano de la Segunda Guerra Mundial.

“Sigo diciendo que me voy a retirar. Bueno, ahora sí lo hago”, comentó por aquel entonces en BBC Radio 4. “Pensé: he tenido una película donde fui el protagonista, con críticas increíbles. Las únicas partes que me ofrecerían ahora son de hombres viejos. Y pensé, ¿qué podría hacer para superar esto?”.

La película, producida por Lionsgate y One Race Films, marcará el regreso de Caine tras anunciar su retiro en 2023. (Foto: AFP)

Cabe agregar que el intérprete británico mantiene una gran amistad con Vin Diesel durante décadas.

“Vin es especial. Amo a Vin”, escribió Caine en su libro Don’t Look Back, You’ll Trip Over, publicado en marzo. “Nos conocimos en una cena hace unos treinta años. Lo saludé con un abrazo y anuncié a toda la sala: ‘¡Este es mi hijo!’. A veces sientes una conexión. Me cayó bien de inmediato, tiene un gran corazón. Hemos sido grandes amigos desde entonces”.

Esta será la primera película de Michael Caine después de anunciar su retiro y promete reunir a los fans del género fantástico que disfrutaron la primera entrega.

El actor, recordado por interpretar a Alfred en la exitosa saga de Batman, aseguró que mantiene una gran amistad con Diesel, a quien considera “especial” y con quien se reencontrará en este nuevo proyecto. (Foto: Warner Bros. Pictures)

De qué trata “The Last Witch Hunter” y qué podremos ver en la secuela

The Last Witch Hunter trata sobre Kaulder, un guerrero inmortal que fue maldecido con la vida eterna hace 800 años después de derrotar a la Reina Bruja. Desde entonces, caza brujas malvadas para proteger al mundo. En el presente, debe unirse a una bruja para detener el regreso de la Reina.

La secuela se centraría en el nuevo equipo que consiguió tras vencerla nuevamente, mostrando amenazas más allá de las brujas. También profundizaría en la inmortalidad de Kaulder y su conexión con la Reina Bruja.

Aún no se han revelado fechas de rodaje ni de estreno, pero la expectativa es alta para ver nuevamente a Michael Caine en acción.

Cabe agregar que “El último cazador de brujas” no fue un éxito de taquilla en su estreno, ya que recaudó solo $27 millones en Norteamérica contra un presupuesto de $90 millones; sin embargo, la película se volvió muy popular gracias al streaming, consolidándose en plataformas como Netflix. Fue esto lo que, finalmente,llevó a Lionsgate a desarrollar una secuela.

